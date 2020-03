Monsterfiles voor containerpark na afschaffen van Grote Lenteschoonmaak Dirk Selis

04 maart 2020

16u12 0 Sint-Truiden De Grote Lenteschoonmaak waarbij Truienaren hun grofvuil konden buiten zetten werd afgeschaft. Truienaren kunnen nu tot en met 21 maart gratis hun grofvuil binnenbrengen bij het containerpark. “Een bewuste en duurzame keuze”, argumenteerde het stadsbestuur. “Monsterfiles en slechte service voor de Truienaar”, reageert gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a), die de beslissing eerder al betreurde.

“We begrijpen dat de Grote Lenteschoonmaak voor veel mensen enorm handig was. Tegelijkertijd merkten we dat het initiatief ook wat aan zijn doel voorbijging. De hoeveelheid ingezameld afval nam alsmaar toe. Bovendien bleek het in 70% van de gevallen om recycleerbaar vuilnis te gaan, dat ook via de reguliere werking kan aangeboden worden. In tijden van klimaatverandering is dat niet meer te verantwoorden”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

20 euro

“Nu blijkt, afgezien van de gigantische files die al voor de tweede dag op rij voor het Truiens containerpark aanschuiven, dat de oudere mensen en Truienaren die geen auto hebben 20 euro moeten betalen opdat Limburg.net hun grofvuil komt ophalen”, reageert gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a). “Ik dacht dat de Truienaren al genoeg aan Limburg.net betaalden. Kan de stad daar dan niet in tussenkomen. En wat is nu over van de belofte die Jelle Engelbosch (N-VA) twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen deed, waarbij Sint-Truiden uit Limburg.net ging stappen?”