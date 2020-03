Monsterfiles aan Truiens Containerpark: “Voer de Lentepoets opnieuw in” Dirk Selis

17 maart 2020

13u25 18 Sint-Truiden Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft beslist om deze namiddag nog over te gaan tot een algemene sluiting van de Vlaamse afvalparken. Alleen was daar vanmiddag aan het containerpark van Sint-Truiden nog maar weinig van te merken. Daar stond een monsterfile. Ondertussen klinkt er ook kritiek vanuit de sp.a-oppositie: “Voer de huis-aan-huis ophaling nu toch gewoon terug in”

“De recyclageparken in Vlaanderen kampen met een abnormale stijging van het aantal bezoekers. Nog te veel mensen trekken tegen de richtlijnen in naar het recyclagepark voor niet-noodzakelijke bezoeken. Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar. Te veel mensen op een beperkte oppervlakte is nefast voor de verspreiding van het coronavirus”, stelt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). De minister verspreidt deze namiddag een ministeriële omzendbrief die de sluiting per onmiddellijk beveelt. De meeste afvalintercommunales zelf waren vragende partij voor de maatregel. “Ook het containerpark van Sint-Truiden sluit zijn deuren”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Moeilijk

“Het is voor velen blijkbaar zeer moeilijk om de richtlijnen op te volgen. Blijf thuis tenzij het niet anders kan. Dat geldt dus ook voor bezoeken aan het containerpark. Als we de verdere verspreiding van het coronavirus zo sterk mogelijk willen afremmen, is de algemene sluiting van de Vlaamse recyclageparken noodzakelijk. We wachten dan ook niet tot morgen. Ik roep de bevolking op om niet meer te vertrekken richting het recyclagepark. Deze namiddag zijn ze dicht”, stelt Demir.

Lentepoets

“Tja, de mensen weten het ook niet meer hè. In Sint-Truiden, waar de meerderheid de lentepoets en de huis-aan-huisophaling heeft afgeschaft, brak nu de tijd om hun afval naar het containerpark te brengen aan. De mensen kunnen niet meer volgen”, zegt Filip Moers (sp.a). “Met zo'n beslissing brengen ze vandaag de Truienaren in gevaar. Voer dus de Lente-ophaal terug in. Mensen zijn thuis en hebben tijd om hun huis op orde te zetten en hun vuil buiten te zetten. De meerderheid heeft nu de kans om een slechte beslissing om te draaien.”