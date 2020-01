Monique uit Zepperen wint voor de tweede keer een auto, maar schenkt die weg aan Sint-Vincentius Dirk Selis

15 januari 2020

15u44 0 Sint-Truiden Vorige zaterdag kwam Monique Claes uit Zepperen op de Haspengouw Markt als winnaar uit de bus van de splinternieuwe Nissan Micra. Maar, zij won de Shop & The City-wagen eerder al in 2016. Volgens het reglement zal de prijs geschonken worden aan het goede doel en dat vindt Monique prima.

Afgelopen zaterdag werd de winnaar van de 45ste Shop & The City-wagen, een Nissan Micra van Garage Van Mossel-Bruyninx, live geloot op de Haspengouw Markt. Het winnend lotje stond op naam van Monique Claes, gescand bij Dony Gourmet Store. Monique heeft blijkbaar veel geluk bij zulke lottrekkingen want ze won al eerder in 2016 een wagen door het scannen van haar Shop & The City-kaart.

Gerechtsdeurwaarder

“Samen met gerechtsdeurwaarder Smeets konden we vaststellen dat Monique Claes in 2016 reeds een wagen won dankzij haar scan bij Eurospar Zepperen. In het reglement van Shop & The City staat echter dat elke deelnemer gedurende de looptijd van de wedstrijd slechts één keer een auto kan winnen. Indien een winnaar van een auto een tweede keer zou worden getrokken voor een auto, wordt de helft van de waarde van de wagen aan een goed doel geschonken. “In samenspraak met Monique hebben we er bijgevolg voor gekozen om de waarde van de wagen te geven aan Sint-Vincentius en Levensloop. Beide goede doelen die ook Monique nauw aan het hart liggen”, aldus Marijn Ghys, manager van Shop & The City.

Uitzonderlijk

“We zitten met een zeer uitzonderlijke situatie. We hadden graag een 45ste autowinnaar verrast met een splinternieuwe wagen, maar het lot heeft daar anders over beslist. In dit geval kunnen we niet anders dan het reglement volgen, maar we zijn uiteraard zeer blij dat we op deze manier twee lokale goede doelen een extra financieel duwtje in de rug kunnen geven”, aldus Jos Pierard, Schepen van Middenstand.

“Mijn vriendinnen vergeten soms hun Shop & The City-kaart te scannen, dan zeg ik altijd: steek je Shop & The City-kaart samen met je bankkaart, zo vergeet je nooit te scannen”, geeft winnares Monique nog als tip mee!