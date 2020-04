Mondmaskeractie van Truiense Open Vld oogst kritiek Dirk Selis

24 april 2020

14u13 0 Sint-Truiden De Truiense Open Vld bedacht haar eigen leden met een eigen blauw mondmasker op een moment dat de bedeling van de mondmaskers in Sint-Truiden nog op gang moet komen. De actie schiet nu bij enkele Truienaren in het verkeerde keelgat. “Politiek scoren op kap van Covid-19", klinkt het bij oppositiepartij Sterk, die prompt een ludieke cartoon verspreidde op sociale media om hun verontwaardiging kracht bij te zetten.

“Dat Open VLD Sint-Truiden momenteel wil scoren bij haar leden door het ‘selectief’ schenken van mondmaskers in de vorm van eigen leden eerst , is alvast verwerpelijk en onbeschoft”, vertelt Gunther Leenen van de Stadspartij Sterk. “Is het in deze tijden van Covid - 19 ook al maar deontologisch verantwoord om een politiek voordeel te zoeken ?”, vraagt Leenen zich af. De cartoon die de partij op Facebook verspreidde kreeg bijval van de Truienaren. Opvallend, ook Dimitri Flossy, de man van burgemeester Veerle Heeren die momenteel aan het revalideren is nadat hij uit zijn coma ontwaakte, postte een duimpje onder de cartoon.

Onbegrijpelijk

Bij open Vld Sint-Truiden begrijpen ze de commotie niet. “Onbegrijpelijk”, reageert voorzitter van Open Vld Sint-Truiden Jean-Paul Lavigne. “Mogen wij nu nog niet iets voor onze eigen leden doen. Ik heb begrepen dat onze partij in de Truiense meerderheid constructief meewerkt aan een oplossing om zo snel als mogelijk elke Truienaar van een mondmasker te voorzien. En ja, daarbovenop ontvangen alle liberale leden van Sint-Truiden een blauw mondmasker, gestikt door onze Open Vld-afdeling in Wellen. Wat is daar nu in hemelsnaam mis mee.”