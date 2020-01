Exclusief voor abonnees Moeder van verdachte getuigt bij start kinderpornoproces: “Ik laat mijn zoon nooit vallen. Hij heeft hulp nodig” Bjorn Maeckelbergh en Dirk Selis

24 januari 2020

05u00 2 Sint-Truiden "Mijn zoon heeft zware fouten gemaakt. Hij weet dat. En ik ook. Maar hij blijft mijn zoon." Dat zegt de moeder van de 31-jarige verdachte uit Sint-Truiden die vanaf vandaag samen met vier andere mannen terechtstaat op het kinderpornoproces. "Ik laat Niels nooit vallen. Hij heeft hulp nodig."

Ze is 58, woont al jaren in Spanje en is daar een geslaagde zakenvrouw die huizen verhuurt en verkoopt. Ook haar zoon, Niels M., was tot zijn aanhouding een succesvolle ondernemer. Hij is vandaag nog altijd medezaakvoerder van een groot bedrijf in Noorwegen. Ook al zit hij intussen al 26 maanden vast in een kinderpornodossier. Zijn moeder is deze week naar België overgevlogen. Dat doet ze elke maand. "Dan spreek ik Niels elke dag één uur in de gevangenis", zegt ze. Voorlopig mag hij echter geen bezoek ontvangen. Want sinds het nieuws uitlekte, hebben gevangenen de Limburger aangevallen. Ze maakten hem uit voor 'smerige pedo' en sloegen hem. Voor zijn eigen veiligheid zit hij nu in een speciale cel met een aangepast regime. Daardoor mag hij tijdelijk geen bezoek ontvangen.

