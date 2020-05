Minimumtarieven buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti blijven behouden Dirk Selis

15 mei 2020

17u00 0 Sint-Truiden Vrijdag besliste het schepencollege van de stad Sint-Truiden om de minimumtarieven voor de buitenschoolse kinderopvang te blijven hanteren. Ondanks het feit dat op 1 januari 2020 Kind en Gezin zijn minimum-en maximumbedragen heeft geïndexeerd.

Tutti Frutti, de buitenschoolse kinderopvang, biedt tijdens het schooljaar opvang aan op 9 verschillende locaties met een totaalcapaciteit van 304 plaatsen. Tijdens de schoolvakanties vangt Tutti Frutti 248 kinderen op, verspreid over 7 locaties. Op dit moment maken 1.585 gezinnen gebruik van de buitenschoolse kinderopvang. “De Truiense buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti biedt kwalitatieve opvang aan tegen vast tarief. De prijs die ouders moeten betalen, wordt bepaald door de opvangduur en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen binnen een gezin. In de huidige tariefbepaling is gekozen om de minimumbedragen van Kind en Gezin, die sinds begin 2020 geïndexeerd zijn, te volgen. We voeren enkel de verplichte indexering uit die Kind en Gezin ons oplegt en verhogen de tarieven in deze bijzondere coronatijd niet”, legt schepen van Kinderopvang Johan Mas uit.

50% korting

“We willen de tarieven nu zeker niet verhogen omdat door de coronacrisis nog meer gezinnen het moeilijk hebben gekregen. Daarom willen we dat ook die gezinnen, die nu kunnen rekenen op een korting bij activiteiten via de UiTPAS Haspengouw, ook van de 50% korting voor kinderopvang kunnen genieten. Na coronatijd willen we als stad evolueren naar het gemiddelde van ouderbijdrage die de Zuid-Limburgse gemeenten ook hanteren”, zegt burgemeester Veerle Heeren.