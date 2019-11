Militair domein Brustem decor voor Netflixfilm Lien Vande Kerkhof

16 november 2019

23u09 0 Sint-Truiden Het militair Domein van Brustem in Sint-Truiden is eind november het opnamedecor voor de Netfilxfilm ‘De Slag om de Schelde’. Multi Casting is op zoek naar heren tussen 15 en 35 jaar voor verschillende militaire rollen en als vliegtuigpersoneel. Het verhaal over de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog moet de grootste Nederlandse speelfilm in tien jaar worden.

De Slag om de Schelde, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 plaatsvond, ligt nu precies 75 jaar achter ons. Tijdens deze grote militaire operatie in het noorden van België en zuidwesten van Nederland veroverden de Britten, Canadezen en Polen de Westerschelde de toegangsweg naar Antwerpse havens van de Duitsers.

15,5 miljoen

Het verhaal volgt drie jongeren tijdens de Slag om de Schelde. De stad Antwerpen was bevrijd, maar het gebied van de Scheldemonding nog niet. Twee van de drie hoofdrolspelers komen uit Nederland. De 21-jarige Gijs Blom, bekend van Ciske de Rat, Pijnstillers kruipt in de rol van een Nederlandse jongen die aan de Duitse zijde strijdt. In de film wordt afwisselend Nederlands en Engels gesproken en Regisseur Matthijs van Heijningen kreeg een budget van 15,5 miljoen dollar. De Slag om de Schelde is de allereerste Nederlandstalige film die Netflix zelf produceert.

Militaire ervaring

MULTA Casting is nog op zoek naar figuranten voor de opnames op 28 en 29 november. Kandidaten moeten beide dagen beschikbaar zijn. Er is een vergoeding van 40 euro per persoon per dag voorzien en 70 euro voor heren met militaire ervaring. Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@multacasting.nl onder de noemer ‘Slag om de Schelde’ met vermelding van naam, leeftijd en kledingmaten. Voeg ook zeker een foto toe.