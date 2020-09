Milan Paulus over zijn eerste seizoen bij de beloften: “Toen de profs doortrokken, kon ik beter volgen dan verwacht’’ Koen Wellens

27 september 2020

10u42 0 Sint-Truiden Een jaar geleden eindigde Milan Paulus (SEG Racing Academy) als beste Belg op het WK voor junioren in het Britse Harrogate. De Truienaar keek toen met veel goesting uit naar zijn eerste seizoen bij de beloften. Twaalf maanden later is hij meer dan tevreden. “Het klinkt misschien vreemd, maar dankzij corona kreeg ik meer kansen om al bij de profs te rijden. Mijn focus ligt op het BK in Lokeren”, vertelt Paulus.

Milan Paulus stond de voorbije weken onder meer aan de start van de Heistse Pijl, Antwerp Port Epic en de Druivenkoers. Tussen de profs, maar daar had hij geen problemen mee. “Ik heb de kilometers en het wedstrijdverloop heel goed verteerd. Ja, dankzij corona waardoor de kalender serieus door elkaar gehaald werd en ik wedstrijden kon rijden die anders waarschijnlijk niet in mijn agenda stonden”, aldus Paulus. “Je hoort me dus niet klagen, al hoop ik dat we volgend jaar een gewoon seizoen krijgen. Ik heb natuurlijk ook het geluk dat ik bij SEG Racing Academy terechtgekomen ben. De ploeg is gewoon blijven rijden en op zoek gegaan naar alternatieven. Samen met Jordi Meeus en Stan Vantricht hebben wij een sterk Belgisch trio, ook met het oog op het BK.’’

Wiel van Vanmarcke

In de slotfase van de Heistse Pijl kroop Paulus in het wiel van Sep Vanmarcke. Die trok nog eens stevig door, maar Paulus wilde van geen wijken weten. “Ik kon eigenlijk vlotter volgen dan verwacht. Ook op het moment dat andere profs doortrokken. Overnemen zat er echter niet meer”, lacht de Zuid-Limburger. “Eigenlijk heb ik dit seizoen een veel grotere stap gezet dan dat de bedoeling was. Dat is mooi, maar ik besef goed dat het geen gewoon seizoen was. Het zal nu zaak zijn om te bevestigen.” De komende weken staan er voor de belofte uit Sint-Truiden vooral wedstrijden bij de beloften op het programma. “Ik rijd onder meer de kermiskoersen in Alken en Oplinter en het Belgische kampioenschap in Lokeren.”

Thuismatch in Alken

De Limburgse sluitingskoers in Alken is voor Paulus zo goed als een thuismatch. “Ik wil er mij tonen, zeker omdat die wedstrijd een week voor het BK doorgaat. Voor de titelstrijd is het koffiedik kijken. Ik weet niet wie er gemikt heeft op het BK, maar ik zag vorige week wel verschillende sterke renners uit het kamp van Lotto-Soudal.”