Mike Swysen (Supportersverbond STVV): “We beraden ons over acties” Filip Kevers

28 september 2020

14u03 0

De supporters van STVV zijn het beu. Niet alleen de resultaten storen, ook het reilen en zeilen binnen de club. “We herkennen onszelf niet meer binnen deze club die zonder een duidelijke visie van uit een ivoren toren wordt geleid”, klaagt voorzitter Mike Swysen van het Supportersverbond. Acties worden niet uitgesloten.

“Mooie woorden. Daar zijn de Japanner heel sterk in. Maar daden? Die trekken vaak op niks ofwel blijven ze achterwege. Neen, dit kan zo niet verder. Ik heb geen glazen bol. Maar die hoef ik ook niet te hebben. Want je moet geen voetbalkenner zijn om te zien dat het met onze club op en naast het veld de verkeerde kant uit gaat.”

Een open brief

Swysen is er de man niet naar om stilzwijgend toe te kijken. “Ik praat in eigen naam. Maar we sluiten acties niet uit. Een fysieke actie is in deze Coronatijden uitgesloten. Maar we beraden ons. Mogelijk komt er een open brief. In de hoop dat we deze keer wel een antwoord krijgen, niet van mijnheer Meekers, maar van mijnheer Tateishi. De kans is klein, hebben we uit het verleden geleerd. Maar het is het proberen waard. Al vraag ik me nu al af of ze wel beseffen en snappen waar ze mee bezig zijn.”

Alleen commerce

“Het is logisch dat een kleine club als STVV spelers verkoopt. Dat is nu eenmaal de economische realiteit. Maar wat aan de aankoopzijde gebeurt, is veel minder logisch en volgens mij enkel ingegeven door commerciële overwegingen. Mooi voorbeeld daarvan is dat ze een half dozijn verdedigers binnen doen, maar dat ze nog altijd geen echte rechtsachter hebben. Janssens en Sankhon zijn dat zeker niet. Ze verkopen Bezus, maar ze hebben hem nooit vervangen. Ik stel alleen vast. Maar van een duidelijke sportieve visie of strategie is hier geen sprake. Of je zou jezelf iets moeten wijsmaken.”

Heimwee naar Brys

Dat neemt volgens Swysen niet weg dat er ook vragen moeten gesteld worden bij de persoon van Muscat. “Als die man in de krant zegt dat hij geen vragende partij is voor versterking, dan kan ik alleen concluderen dat hij in tegenstelling tot Brys naar de mond van zijn bazen praat. Heimwee naar Brys? Misschien wel. Die kon ten minste een ploeg zetten. Muscat zoekt en blijft zoeken en gooit ervaring en certitudes overboord zonder een evenwaardig alternatief te brengen?. Het wordt tijd dat Muscat eindelijk de beste elf opstelt en nog ‘s op tafel klopt. Al besef ik dat er nog veel meer nodig is om dit STVV weer op de rails te krijgen.”