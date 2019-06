Midzomernachtfeesten palmen stadspark in Dirk Selis

28 juni 2019

12u15 0 Sint-Truiden Er zijn gelukkig nog zekerheden in het leven. Komend weekend wordt het stadspark van Sint-Truiden naar aloude traditie ingepalmd door de Midzomernachtfeesten. Het Feestcomité en het stadsbestuur sloegen de handen in elkaar om er opnieuw een topeditie van te maken, met kinderanimatie en liveconcerten.

Vandaag gaat de grote vakantie officieel van start. In Sint-Truiden trapt het Feestcomité de zomer naar goede gewoonte op gang met de Midzomernachtfeesten. Op zaterdag 29 juni is de groene oase van het stadspark van 14 uur tot 0.30 uur het decor van een zuiders festival. “Ook dit jaar kan iedereen er terecht voor tal van activiteiten. Voor zowel jong als oud zijn er in de namiddag allerlei workshops en animatie, met petanquewedstrijdjes, dansdemonstraties en zoveel meer. ’s Avonds barst het feest echt los met optredens van A3 Beton en DJ Clinton. Het belooft een stralende editie te worden waarop ongetwijfeld honderden bezoekers zich tot in de late uurtjes zullen amuseren”, zegt schepen van Feestelijkheden Hilde Vautmans (Open Vld).

Generaties lang sfeer

“De Midzomernachtfeesten zijn al jaren een gevestigde waarde in Sint-Truiden. Het is een geslaagde familiedag volgens een vast recept: bruisende animatie, zwierige liveoptredens en vooral heel veel blije mensen die de tijd van hun leven hebben”, aldus burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Als Feestcomité zorgen wij al generaties lang voor sfeer in onze stad. De Midzomernachtfeesten zijn een van onze speerpuntevenementen waarmee we de zomer met een knal inzetten. We roepen alle Truienaren op om met ons mee te vieren”, besluit Reginald Lycke van het Feestcomité.