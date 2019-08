Midweekfeesten voor eerste keer in 24 jaar op dinsdag Dirk Selis

26 augustus 2019

10u11 0 Sint-Truiden “Eens om de vier jaar telt februari een schrikkeldag. Maar nog uitzonderlijker: deze week valt het midden van de week voor de eerste keer in 24 jaar… op dinsdag”, zegt cafébaas Pascal Vossius.

De Midweekfeesten, het bekende Truiense feestconcept, vinden namelijk een dag vroeger plaats dan normaal: “De voorbije 24 jaar vierden we tijdens de zomermaanden elke woensdag feest in Sint-Truiden. Eerst in de buurt van het Heilig-Hartplein, sinds dit jaar op de Groenmarkt. De weersvoorspellingen voor aanstaande woensdagavond zijn echter onheilspellend, met een grote kans op onweer. Daarom verhuizen we uitzonderlijk naar dinsdag 27 augustus”, legt Vossius uit.

Goed-weer-garantie

Dat betekent dat de Midweekfeesten voor het eerst de goed-weer-garantie toepassen: “We hebben op voorhand goede afspraken gemaakt met Stad Sint-Truiden. Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen, kunnen we in onderling overleg uitwijken naar een andere datum. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat we dat ook effectief doen. Want veiligheid gaat voor alles. Onze dank gaat alvast uit naar de lokale overheid, voor het begrip en de constructieve samenwerking.”

Lassy sluit af

De editie van morgen is meteen de afsluiter van een succesvolle 24ste jaargang: “Verhuizen van locatie is altijd een beetje spannend. Het publiek heeft de Groenmarkt echter dadelijk omarmd, met steevast een uitverkocht plein tot gevolg. Dinsdag sluiten we MIDWEEKBOUTIQUE in schoonheid af. Zoals de traditie het wil, trekt DJ Lassy FM nog één keer alle registers open. Zaterdag zetten we trouwens officieel ook een feestelijk punt achter de zomer. Die dag bundelen Bistroke, Balthazar en CosmoCafé de krachten onder de noemer BBC”, besluit de oud-schepen.