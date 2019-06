Midweekfeesten krijgen tweede leven als Midweek Boutique Succesvolle woensdagavondconcept verhuist naar de Groenmarkt en maakt zich op voor jubileumjaar in 2020. Dirk Selis

19 juni 2019

11u06 24 Sint-Truiden Wie deze zomer zin heeft in een doordeweeks feestje kan voortaan terecht op de Groenmarkt. De gekende Midweekfeesten verhuizen van het Heilig-Hartplein naar de andere kant van de Onze-Lieve Vrouwekerk. Onder de noemer ‘MIDWEEK Boutique’ maken de legendarische woensdagavond-feesten zich klaar voor een nieuwe editie - en voor de toekomst. In 2020 is immers de nieuwe Groenmarkt klaar voor het 25-jarige jubileum.

Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Oud-schepen Pascal Vossius is ondertussen helemaal verveld als organisator en café-baas en zit hoegenaamd niet stil. “De Midweekfeesten begonnen als een formule om tijdens de zomer leven in de stad te brengen met een kwalitatief programma voor een breed publiek” vertelt Vossius. “Toen was dat met artiesten en podia, vandaag doen we dat met een totaalbeleving. Namelijk 10 thema-avonden in een sfeervol kader met muziek, foodtrucks en een zuiders decor. Vandaar het woord boutique: een event dat staat voor kwaliteit, sfeer en persoonlijkheid. We gaan met de nieuwe formule dus eigenlijk terug naar de basics: ontspanning voor mensen die een gezellige avond met vrienden willen doorbrengen.”

Midweek 2.0

Net als de Groenmarkt worden dus ook de Midweekfeesten ‘heraangelegd’. Burgemeester Veerle Heeren is alvast gewonnen voor het initiatief: “De Midweekfeesten zijn een begrip in Sint-Truiden. Ook al werd het tijd voor vernieuwing, ze staan wel symbool voor het feit dat er plaats is voor feest en plezier in ons centrum. Ik ben blij dat die traditie niet verloren gaat. Zeker niet met het oog op het fantastische plein dat hier volgend jaar zal liggen.” Pascal Vossius: “Daarom wordt de 24ste editie een terugblik én een vooruitblik. We bouwen een brug tussen verleden en toekomst, maar ook tussen de markt en de horeca rond de kerk. Het initiatief krijgt dan ook de steun van de horecaverenigingen ‘Marktmakers’ en ‘Sint- Zuiden’.”

10 weken in evenveel 10 thema’s

Elke woensdagavond hangt op aan een uniek thema. We disco-dansen de zomer in op 26/06 met Studio 66. Nadien volgen thema’s als Latino Love, Boutique Marginale en Cirque central. We gaan de Franse toer op met Vive la France! Alors on danse! Verder zijn er Lassy Fm, een 80/90 avond en een Fashion & cocktail Party. Met Girls wanna have Fun wijden we een avond speciaal aan de vrouwen. Dit jaar viert MIDWEEK Boutique ook de 250ste midweekwoensdag, dat met het thema Ibiza Love Generation. De enige echte Joe Hardy en Goedele Liekens zijn enkele van de bijzondere gasten in het programma. Het volledige programma is binnenkort te vinden op www.midweekfeesten.be

De Midweekfeesten zijn gratis en vinden plaats op het zomerterras voor het cosmocafé. In het geval van slecht weer houdt de organisatie zich voor om de avond te verplaatsen naar een later moment.