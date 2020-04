Middenstandsschepen Jos Pierard: “Ik hoop dat de Truienaren trouw blijven aan hun eigen winkels” Dirk Selis

03 april 2020

14u31 0 Sint-Truiden Middenstandsvereniging Shop & The City lanceert vandaag de website Middenstandsvereniging Shop & The City lanceert vandaag de website www.3800online.be . Op het platform kunnen bezoekers doorklikken naar webshops van alle Truiense winkels en marktkramers en zo de zomercollecties ontdekken vanuit hun zetel. Ook horecazaken die afhaalmaaltijden aanbieden of gerechten aan huis leveren, zijn er in een mooi overzicht terug te vinden.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen gooit middenstandsorganisatie Shop & The City het roer even helemaal om. Normaal liepen de voorjaarscampagnes nu op volle toeren en werd de laatste hand gelegd aan evenementen zoals een paaseierenraap en Ladies City Day om bezoekers massaal naar het stadscentrum te trekken. “Maar nu roepen ook wij de mensen op om thuis te blijven. En ook van thuis uit kan er geshopt worden. Daarbij moeten we beseffen dat er ook online een verschil is tussen de webshops van onze eigen ondernemers en de grote webshops. Als we binnenkort nog steeds willen wonen in een bloeiende stad met veel winkels en een groot aanbod aan horecazaken en terrasjes, kunnen we ook online ons geld best lokaal besteden”, zegt Philip Bronckaerts, voorzitter van vzw Trud’Or.

Stadswebshop en afhaalboxen

“Meer online zichtbaarheid voor onze winkels met onder andere een stadswebshop en afhaalboxen, waren reeds mijn stokpaardjes. Het lijkt erop dat iedereen nu versneld het belang ervan inziet. Ik hoop dan ook dat het online platform en de webshop ons nu veel zullen bijleren om binnenkort verdere stappen te kunnen zetten naar de digitale verankering van de retail in onze stad”, vertelt schepen van Middenstand, Jos Pierard. “Ik kan alleen maar hopen dat Truienaren ook nu trouw blijven aan onze eigen winkels. Als stad hebben we alvast ons steentje bijgedragen door het hen met dit platform zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk te maken. Het zou trouwens fantastisch zijn als mensen via ‘3800 online’ winkels ontdekken waar ze normaal niet naar binnen zouden lopen.”