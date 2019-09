Michaël Roskam en Nina Derwael te gast in eerste praatshow van Trudo’s Zondag Gasten Dirk Selis

05 september 2019

16u24 0 Sint-Truiden Trudo’s Zondag Gasten is een twee uur durende praatshow met drie uitzonderlijke gasten en als ervaren gastheer de theaterkunstenaar Guido Wevers. Hij serveert bovendien een jonge muzikale band én ook koffie en taart om helemaal in een zondagse sfeer te vertoeven.

Cineast Michael R. Roskam is op zondag 15 september praatgast bij Guido Wevers in Trudo’s Zondag Gasten. Roskam is rasechte Truienaar en wereldburger. Zijn eerste langspeelfilm Rundskop was een misdaaddrama over veeboeren en gangsters tegen de achtergrond van de Belgische hormonenmaffia, in 2011 een actueel thema. Naar aanleiding van de voorbije verkiezingen draaide Roskam samen met 11.11.11 de kortfilm ‘Een verkeerde toekomst’, die draait rond de vraag “’Welke erfenis willen onze politici nalaten?’ De klimaatverandering slaat nu al hard toe, vooral in ontwikkelingslanden.

Tweede praatgast bij de eerste aflevering van Trudo’s Zondag Gasten is niemand minder dan Nina Derwael. Zij is de eerste Belgische turnatlete die op de Olympische Spelen de finale meerkamp behaalde en die bij Europese en Wereldkampioenschappen goud behaalde op turnen met ongelijke leggers of turnen op de balk. Guido Wevers praat met haar over het jeugdig leven als topsportvrouw en ook over het wel en wee van de topsport.

ERNST

Niet alleen Roskam en Derwael scoren internationaal, ook de Truiense Academiezaal geniet in Europese muziekkringen hoog aanzien voor de uitzonderlijke akoestische kwaliteit. Bij de heropbouw en herbestemming van de Trudo-abdij tot klein-seminarie van het bisdom Luik werd de academiezaal gebouwd als ‘labo voor welsprekendheid’. Volgens historicus en rijksarchivaris Rombout Nijssen was de oprichting van dit klein-seminarie de belangrijkste mijlpaal in de geschiedenis en de ontwikkeling van Limburg. Met die straffe uitspraak kan gastheer Guido Wevers aan de slag. De interviews van Guido Wevers met Trudo’s Zondag Gasten zijn tegelijk ernstig en ook licht van aard. Zo ook zijn de muzikale intermezzo’s van de band ERNST met swingende frontvrouw de Truiense Debby Termonia. Zij creëren stevige popsongs op gedichten van Shakespeare en Blake en durven ook met Mozart aan de slag.

Praktisch

De eerste editie van Trudo’s Zondag Gasten vindt plaats op zondag 15 september van 10.30 tot 12.30 uur in de Academiezaal in de Plankstraat 17. Tickets kosten elf euro, koffie en taart inbegrepen. Vanaf tien personen genieten groepen twee euro korting. Jongeren en abonnees betalen acht euro. Tickets en reservaties terecht bij de UIT-balie van het cultuurcentrum, op 011/701.700 of in de Minderbroederstraat 25. Van 5 oktober tot 2 februari volgen nog vijf edities van Trudo’s Zondag Gasten: telkens op de eerste zondag van de maand, steeds van 15 tot 17 uur. Het programma met de zondaggasten en de muziekgroepen vind je op www.debogaard.be. Laatste nieuwsjes en videoverslagen vind je op de Facebookpagina van Trudo’s Zondag Gasten.