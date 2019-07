Methadon en heroïnespuiten gevonden in speelzaal Oud Atheneum Dirk Selis

05 juli 2019

15u36 0 Sint-Truiden Vanmiddag werd er in de speelzaal van het Oud Atheneum in de Zoutstraat een ‘drugskit’ met heroïnespuiten en methadon gevonden. De politie werd op de hoogte gebracht. De drugsspuiten zouden er de hele week gelegen hebben, ook terwijl een groepje asielkinderen er kwam spelen tijdens een inburgeringsklas van het Huis Van de de Wereld. Ondertussen vragen de 22 verenigingen die nog steeds in het gebouw huizen om maatregelen.

“Deze voormiddag kreeg ik een telefoontje van een bezorgde persoon over een wantoestand in het gebouw van het ‘Oud Atheneum’”, vertelt Jerry Claes van de politieke partij Sterk. “In het ‘Oud Atheneum’, wat onlangs nog door de stad als onveilig werd verklaard, spelen blijkbaar nog steeds kinderen. Als klap op de vuurpijl is in de speelzaal van het gebouw een zakje aangetroffen met methadon en spuiten. Dit zakje zou er al een aantal dagen aanwezig zijn geweest. Spelen in een gebouw dat onveilig is en waar de spuiten en drugs zomaar voor het grijpen ligt is volledig onverantwoord. Daarnaast stellen we ons ook de vraag of er al eindelijk een definitieve oplossing is voor een nieuw onderkomen van onze verenigingen ? Dit sleept al even aan en is niet ernstig meer. We zullen deze vragen dan ook op de volgende gemeenteraad stellen”, zegt Jerry Claes van Sterk.

Er gebeurt... niets

Het Centrum voor Verenigingen in het Oud-Atheneum in de Zoutstraat wordt stopgezet in 2019. Het gebouw, eigendom van de stad, wordt verkocht en moet plaats maken voor appartementen. Meer dan 20 verenigingen en sportclubs moeten op zoek naar een nieuw onderkomen. In september van vorig jaar trokken de verenigingen aan de alarmbel. “Insijpelend regenwater, onveilige elektriciteitsleidingen, stukken plafond die naar beneden vallen, vrijgekomen asbestvezels, een muur op instorten, heroïne en methadon ... Het Oud Atheneum verkeert in steeds slechtere staat. We vrezen voor de veiligheid van de 22 verenigingen in het gebouw”, waarschuwt Axel Abeels van de overkoepelende vzw vandaag. "Maar het stadsbestuur doet niets, moet er nu echt eerst iets gaan gebeuren, vooraleer de stad zal ingrijpen. En wanneer moeten wij vertrekken, en nog belangrijker waar kunnen wij naar toe?”.

Duurzame oplossing

“Het oud atheneum dateert van de jaren dertig en is sinds 22 jaar eigendom van de stad. Het pand werd in gebruik genomen in de toestand zoals het verworven werd, zonder renovatie of herstelling. Na onze grondige evaluatie van de voorbije twee jaren, blijkt er nood aan een hele resem aanpassings- en herstellingswerken van minstens één miljoen euro. Het gaat hierbij om de vernieuwing van de verwarmingsketel, het verwijderen van asbestmaterialen in de stookplaats en op de zolderverdieping, het verwijderen van een transformator op pcb, de aansluiting van laagspanning, de vernieuwing van de dakgoten, de vernieuwing van de ramen en de volledige isolering van het gebouw. Je kan je ogen sluiten en niets doen, maar dat is geen optie. Daarom kiest het stadsbestuur voor een duurzame oplossing voor de 23 verenigingen die van deze infrastructuur gebruikmaken. Dat is op 20 december 2018 ook aan elk van hen uitgebreid toegelicht. In een volgende stap gaat de stad met iedere vereniging rond de tafel zitten om hun huidige en toekomstige behoeftes in kaart te brengen. Op basis hiervan zal voor alle verenigingen een geschikte oplossing op maat worden uitgewerkt. In de tussentijd hoeft geen enkele vereniging uit het oud atheneum te vertrekken” klink het bij de stad.