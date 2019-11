Meerderheid verwerpt voorstel om parkeergeld tijdens winterperiode te halveren UNIZO Sint-Truiden vraagt om duidelijkere communicatie Dirk Selis

19 november 2019

16u35 0 Sint-Truiden Gemeenteraadslid Eddy Elherbouti (sp.a) wil gedurende de maanden december en januari de tarieven van het betalend parkeren halveren. “Uitzonderlijke omstandigheden voor de handelaars vragen uitzonderlijke maatregelen”, opperde het gemeenteraadslid. “Parking genoeg”, reageerde burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

“De handelaars in Sint-Truiden hebben het moeilijk”, stak Eddy Elherbouti (sp.a) tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag van wal. “De aanhoudende concurrentie van de webshops is al een gegeven, maar ook de aanhoudende werken in de binnenstad en de uitvalswegen (o.a. in de Groenmarkt, Diesterstraat, Vissegatstraat, red.) maken het verleidelijker om elders te gaan shoppen. De handelaars uit het centrum hebben nu hun hoop gezet op de eindejaars- en soldenperiode, maar met het plaatsen van de Eisbaer op het Minderbroedersplein, verdwijnen ook daar nog een heel aantal parkeerplaatsen. De omstandigheden die het gevolg zijn van de keuzes van het stadsbestuur, maar waar handelaars noch klanten om gevraagd hebben, vragen om een tegemoetkoming. Sint-Truiden mag de boot niet missen tijdens de feestdagen. Daarom stel ik voor om gedurende de maanden december en januari de tarieven van het betalend parkeren te halveren. In 2016-2017 werd dit voorstel op vraag van Jelle Engelbosch in gelijkaardige omstandigheden door alle partijen gesteund in de gemeenteraad. We geloven dat het hoog tijd is om dat hier weer doen”, besloot het gemeenteraadslid.

Duidelijk communicatie is nodig

Maar het gemeenteraadslid ving bot. “In tegenstelling tot twee jaar geleden beschikken we vandaag naast de Veemarkt en de Clockempoort met de Gazo-parking over drie grote parkings in Sint-Truiden. Meer dan voldoende lijkt ons, we gaan dan ook niet op uw voorstel in”, reageerde burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Dat is jammer, de handelaars hadden dit duwtje in de rug in de voor hen belangrijke eindejaarsperiode best kunnen gebruiken”, reageert voorzitter Werner Berebrouckx van Unizo Sint-Truiden. “Maar we zijn dan ook niet echt bevraagd geworden. In zo'n belangrijke beslissing worden we toch graag mee betrokken. Daarbij, laat ons toch eens op lange termijn de zaken bekijken. We hebben drie parkings, maar iemand die niet van Sint-Truiden is, weet dat niet. Een duidelijkere communicatie hierover zoals in vele andere steden is voor Sint-Truiden geen overbodige luxe.”