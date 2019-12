Meer dan 200 Truienaren op vierde ontmoetingsavond Buurtwerking Dirk Selis

02 december 2019

12u25 0 Sint-Truiden In de Gazo kwamen verschillende buurtinitiatiefnemers samen om ideeën en ervaringen uit te wisselen tijdens de vierde info- en ontmoetingsavond rond Buurtwerking. Die stond in het teken van de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

De jaarlijkse info- en ontmoetingsavond rond Buurtwerking wordt stilaan een traditie in Sint-Truiden. Voor het vierde jaar op rij werden alle leden van bestaande buurtcomités en mensen die in de toekomst zelf een buurtvereniging willen op touw zetten feestelijk ontvangen in de Gazo. Daar konden de aanwezigen hun ervaringen delen en tal van ideeën opdoen om in de toekomst in hun wijk of straat mee aan de slag te gaan. Daarnaast werden ook de basispremies voor Buurtwerking uitgereikt, goed voor een totaal van 11.750 euro dat geïnvesteerd wordt in buurtactivering.

Buurtcomités betrekken bij beleid

“De jongste jaren hebben we sterk ingezet op buurtactivering. En dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Van 2016 tot nu groeide het aantal erkende buurtcomités van 17 tot 58. Nu de dynamiek in onze stad op z’n best is, is het tijd om deze geëngageerde inwoners te laten helpen om een aantal maatschappelijke uitdagingen mee aan te pakken”, zegt schepen van Buurtwerking Jurgen Reniers. “Tijdens deze info- en ontmoetingsavond konden onze buurtcomités daarom inspiratie opdoen rond een aantal beleidsthema’s waarop wij de komende jaren sterk zullen inzetten, zoals veiligheid, duurzaamheid en digitalisering. We willen de buurtcomités ondersteunen om hierrond op het niveau van hun buurt concreet aan de slag te gaan”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.