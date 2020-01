Meer dan 150 actieve senioren trappen sporteljaar op gang Dirk Selis

24 januari 2020

12u31 0 Sint-Truiden Afgelopen donderdag ging het Truiense sporteljaar van start. Meer dan 150 actieve senioren bliezen verzamelen in sportcomplex Sint-Pieter om kennis te maken met het nieuwe sportaanbod dat helemaal op hun maat werd afgestemd.

Sint-Truiden biedt tal van sportieve activiteiten aan voor inwoners op iets gevorderder leeftijd. Tijdens de kick-off van het sporteljaar konden de Truiense senioren proeven van het allerbeste uit het uitgebreide sportgamma. Na een dynamische opwarming en tal van uitdagende workshops, was er uiteraard tijd om samen na te genieten en uit te blazen met een stukje ... Haspengouwse taart.

Iedereen aan het sporten

“Lichaamsbeweging is belangrijk. Dat is voor iedereen zo en zeker voor 60-plussers. Sporten zorgt dat je actief blijft en dat je gewrichten soepel blijven. Kortom: het houdt je jong. We zijn daarom heel tevreden dat ons mooie sportelaanbod ook dit jaar op enorme belangstelling kan rekenen en dat onze Truiense senioren massaal aan het sporten slaan. In Sint-Truiden willen we iedereen aan het bewegen krijgen: jong, oud en iedereen daartussenin”, vertelt schepen van Sport Jurgen Reniers.

Bewuste keuze

Het lokaal bestuur van Sint-Truiden heeft er ook bewust voor gekozen om te investeren in een uitgebreid sportelaanbod, met zelfs actieve sportdagen, lange fietstochten en zomertrekkings. “Onze bevolking vergrijst. Dat is geen typisch lokaal fenomeen. Tegelijkertijd gebeurt dat in Sint-Truiden aan een tempo dat hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Dat is een actuele uitdaging, waar wij op meerdere terreinen rekening mee houden. De keuze voor een goed en afwisselend sportprogramma past daar helemaal in”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.