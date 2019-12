Meer dan 1.000 warme jassen verwacht in Truiense bomen tijdens Lichtjes in het Park Dirk Selis

20 december 2019

08u27 0 Sint-Truiden Het stadspark van Sint-Truiden is zaterdag het decor van het warmste gezinsevent van het jaar. Truienaren kunnen er hun winterse jassen in de warmejassenboom hangen. Tussen 19 en 22 uur wordt iedereen die langskomt, betoverd door tal van magische activiteiten.

Tijdens ‘Lichtjes in het Park’ geven mysterieuze figuren, lichtballonnen, kaarsjes, een vuurpiano en een toverachtige kiosk het park een sfeervolle gloed. Hoogtepunt is de vuurshow om 19.30 en 20.30 uur. Foodtrucks met heerlijk hartige en zalig zoete hapjes maken de beleving compleet. Centraal staat ook dit jaar de warmejassenboom. Daarin kunnen Truienaren hun ongebruikte winterjassen hangen. Die gaan na afloop van het evenement naar zes lokale verenigingen en organisaties (de Kringwinkel, Habbekrats, Fedasil, Team Hope, Onder Ons en Masala). Na het succes van de eerste editie, wordt een topopbrengst verwacht.

Op basis van de eerste reacties, blijkt dat ook dit jaar de Truienaren zich massaal met jassen naar het Stadspark zullen afzakken. Schepen Hilde Vautmans

“Vorig jaar schonken we in totaal ruim 1.000 warme jassen en andere wollige kledingstukken aan het goede doel. Op basis van de eerste reacties op onze promocampagne, blijkt dat ook dit jaar de Truienaren zich massaal van hun hartverwarmendste kant zullen tonen. Dankzij hun hulp hoeft geen enkel kind hier deze winter in de kou te blijven staan”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans. “We zijn blij dat we gezinnen in moeilijkheden op die manier kunnen helpen. ‘Lichtjes in het Park’ is zo een leuke gezinsactiviteit die ook nog eens een hoopvolle boodschap in zich draagt. Het is net datgene waar het tijdens deze eindejaarsperiode om draait”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Praktisch

Wie naar ‘Lichtjes in het Park’ komt, houdt er best rekening mee dat het erg druk kan zijn. Er wordt aangeraden zeker op tijd te komen en de richtlijnen van veiligheidsmedewerkers en stewards te respecteren. Ouders houden hun kinderen ook best aan de hand tijdens het evenement. Bezoekers komen bij voorkeur ook zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar het Stadspark. Er is een bewaakte fietsenparking op de speelplaats van Hasp-O Centrum (Technicum). Bij grote drukte kan de evenementenzone in het Stadspark tijdelijk afgesloten worden. Intussen kunnen geïnteresseerden een bezoek brengen aan de gezellige kerstmarkt op de Grote Markt of een wandeling maken langs de verlichte monumentenroute van ‘Sint-Truiden by Lights’.