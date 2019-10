Medewerkers Truiense kinderopvang Tutti Frutti in de bloemen gezet op Dag van de Kinderbegeleider DSS

11 oktober 2019

11u00 0 Sint-Truiden Het stadsbestuur van Sint-Truiden bracht vanochtend een verrassingsbezoek aan de locaties van buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti ter gelegenheid van de Dag van de Kinderbegeleider.

De Dag van de Kinderbegeleider is de feestdag voor alle werknemers die zich professioneel inzetten voor kinderverzorging. De begeleiders van de Tutti Frutti, de buitenschoolse kinderopvangdienst van de stad Sint-Truiden, werden voor de gelegenheid ook letterlijk in de bloemen gezet. “We gingen op bezoek bij al onze acht opvanglocaties, waar we onze 35 kinderbegeleiders verrasten met een boeketje bloemen. Zij zetten zich dag in dag uit in voor de ruim 2200 kinderen die jaarlijks naar onze opvang komen. Dat doen ze met veel passie. Daarom verdienen ze het om één dag per jaar in de watten te worden gelegd”, zegt schepen van Buitenschoolse kinderopvang Hilde Vautmans. “Kinderbegeleider zijn is dan ook een heel belangrijke taak. Zij hebben een belangrijke hand in de opvoeding van vele kinderen en jongeren in onze stad. Op de Dag van de Kinderbegeleider willen we tonen hoe erkentelijk we hen hiervoor zijn”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.