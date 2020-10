Max Caufriez (STVV): “Het hadden er 3 moeten zijn” Filip Kevers

05 oktober 2020

11u31 0 Sint-Truiden Max Caufriez, debutant bij STVV in de match tegen Kortrijk, mag terugblikken op een feilloze individuele prestatie. “Maar dat neemt niet weg dat ik baal”, zegt hij. “De drie punten hadden van ons moeten zijn.”

De transfer van Caufriez van Waasland-Beveren naar STVV was geen donderslag bij heldere hemel. Velen fronsten nochtans de wenkbrauwen. Degenen die hem op de voet volgen, weten dat hij staat voor vechtlust, onverzettelijkheid en snelheid. Toch duurde het nog drie weken voor Max kon debuteren. Want hij moest eerst nog een schorsing uitzitten na een rode kaart die hij kreeg in de match tegen OH Leuven, toen nog in dienst bij Waasland-Beveren.

“Moeilijk te verteren”

Eerste match voor hem bij STVV, hij werd door de club ook als eerste opgevoerd om zaterdagavond de pers van antwoord te dienen. Hij deed dat met de nodige rust, wat niet wegneemt dat hij baalde na die 0-0. “Echt, mensen, ik kan dit gelijkspel maar moeilijk verteren”, zei hij en zegt hij nog altijd. “Laat ons een kat een kat noemen. In onze situatie en gezien het scenario kunnen we niet tevreden zijn met dat ene punt. Een driepunter had ons wat ademruimte bezorgd. Nu blijven we ter plaatse trappelen.”

“We verdienden meer”

Max kon zelf terugblikken op een goede, neen een zeer goede, prestatie. Acties van hem werden om de haverklap door het nochtans altijd kritische Stayenpubliek op applaus onthaald. “Heb ik gehoord. En natuurlijk doet dat goed. Alles geven, ligt in mijn aard. Het hele team heeft trouwens alles gegeven. Laat ons eerlijk wezen. We verdienden ook meer dan dat ene puntje, zeker op basis van wat we lieten zien en het aantal kansen. Maar goed. Er stond weer een team, de organisatie was top, de inzet was fantastisch. En niet te vergeten... die clean sheet schrijf ik ook bij. Niet onbelangrijk. Dat zijn niet alleen positieve maar ook belangrijke lichtpunten met het oog op wat komt.”

Ook belangrijk... STVV gaat na non-matchen bij Cercle Brugge en KV Mechelen niet met een nederlaag de interlandbreak in. Club, staf en spelers krijgen zo de tijd alles weer op een rijtje te zetten. Nieuwkomers als Caufriez, Cacace, en Vagiannidis kunnen zich extra integreren. En geblesseerden als Teixeira en De Ridder kunnen verder werken aan hun terugkeer zonder matchen te hoeven missen. Hopelijk wordt die tijd goed gebruikt.