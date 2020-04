Marktkramers slaken noodkreet: “We worden vergeten” Dirk Selis

24 april 2020

11u23 0 Sint-Truiden De Truiense marktkramers trekken aan de alarmbel. “Wij worden blijkbaar vergeten, want plots horen we niets meer over openbare markten. In het begin van de crisis werden de openbare markten nog opgenomen in de lockdownmaatregelen, maar in de exit-strategie is er voorlopig geen sprake meer van ons”, klinkt het bij de marktkramers.

“Zeker nu ook de gewone winkels weldra zullen openen, moeten de markten opnieuw kunnen opstarten”, zegt de voorzitter van de Truiense Marktkramers Nico Noppen. “Het is reeds in Nederland bewezen dat dit geen probleem vormt voor de volksgezondheid en veiligheid, uiteraard moeten de regels van ‘social distancing’ wel gevolgd worden. Het is beter dat de mensen hun boodschappen doen onder de blote hemel dan te gaan winkelen in overdekte gangen van warenhuisketens.”

Standgeld

“Ik kan je verzekeren dat die premie van 4000€ en het overbruggingsrecht voor sommigen een pleister op de wonde zijn, maar voor de meeste onder ons is dit niet voldoende”, gaat Noppen verder. “Voedingskramen zitten met grote investeringskredieten. Ik denk maar aan nieuwe marktwagens, vaste kosten, personeel. Ook grote textielwagens, die eigenlijk net zo werken als winkels, hebben hun zomercollectie volledig binnen en moeten aan hun reserves gaan om dit te financieren. We hebben er allemaal baat bij dat we zo vlug als mogelijk terug kunnen starten. Lokaal hoop ik dat het stadsbestuur de standhouders tegemoet zal komen met de jaarlijkse inning van het standgeld.”