Man wordt onwel tijdens STVV-KRC Genk en moet gereanimeerd worden Birger Vandael

28 september 2019

De politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken bevestigt dat er vanavond in voetbalstadion Stayen een reanimatie is uitgevoerd. Dit gebeurde nadat het slachtoffer onwel geworden was. Het is nog onduidelijk hoe het met het slachtoffer is afgelopen. Het incident heeft overigens niets te maken met supportersgeweld of enig conflict in het kader van de verhitte sfeer. De politie is massaal ter plaatse, maar momenteel blijft alles rustig.