Man in levensgevaar na vechtpartij in Sint-Truiden kv

06 december 2019

23u05

Bron: Belga 1 Sint-Truiden Politie en gerecht onderzoeken een vechtpartij die zich gisteravond heeft afgespeeld in een appartement in de Gremelsmolenweg in Sint-Truiden. Daarbij raakte een man levensgevaarlijk gewond. De politie arresteerde drie personen. Een van hen wordt zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot doodslag. Dat bevestigde het parket van Limburg vanavond.

Enkele mannen, die allen gekend waren in het drugsmilieu, kregen het tijdens een ruzie met elkaar aan de stok in het appartement. Een man uit Sint-Truiden incasseerde daarbij zware klappen. De brandweer van de hulpverleningszone Zuid West-Limburg werd opgeroepen om de zwaargewonde man uit het gebouw te ontzetten. De hulpdiensten brachten de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis.