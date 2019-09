Maak kennis met fruitteelt van de toekomst op Dag van de Landbouw in Sint-Truiden Dirk Selis

12 september 2019

10u13 0 Sint-Truiden Op zondag 15 september van 10u tot 18u is het Dag van de Landbouw. Ook in Sint-Truiden stelt een modern landbouwbedrijf zijn deuren open. Trippel Tree toont bezoekers hoe zij door middel van innovatie de weg van de toekomst zijn ingeslagen in de moeilijke context van vandaag.

De landbouw is een zware maar bovenal heel mooie stiel, waarbij de realiteit niet meer samenvalt met het stereotiepe beeld van de ploeterende keuterboer. Boerderijen zijn landbouwbedrijven geworden en landbouwers bedrijfsleiders in een vlug veranderend marktlandschap. Tientallen boeren ‘nieuwe stijl’ gunnen bezoekers een blik op het leven op hun bedrijven tijdens de Dag van de Landbouw. Dat is een initiatief van de Boerenbond en Landelijke Gilde om consumenten de kans te geven om een kijkje te nemen achter de schermen van de hedendaagse land- en tuinbouw.

Ondersteunen

In Sint-Truiden kunnen kijklustigen terecht bij Trippel Tree, één van de meest vernieuwende fruitbedrijven in België. De drie bedrijfsleiders begeleiden samen het fruit van op het veld tot in de binnen- en buitenlandse handel, met Scandinavië als beste klant. “Trippel Tree is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zich door diversificatie van technieken en afzetgebied een duurzame plek heeft gezocht in de onzekere toekomst waar we vandaag tegenaan kijken. In deze moeilijke tijden is het namelijk cruciaal dat landbouwers continu innoveren om zich te wapenen tegen uitdagingen zoals de klimaatverandering en de onstuimige internationale context. Dat is natuurlijk sneller gezegd dan gedaan. Door samenwerkingen met onder meer het PCFruit en privépartners zullen wij deze sector in crisis hierin deze legislatuur zoveel mogelijk begeleiden en ondersteunen”, zegt schepen van Landbouw en Fruitteelt Hilde Vautmans.

Seizoenskist

“Drie kameraden, Jo Driesmans, Koen Vanherck en Karel Vaes , die samen het fruit begeleiden van op het veld tot in de binnen- en buitenlandse handel, met Scandinavië als beste klant. Dat is het verhaal van Trippel Tree, een van de meest innovatieve fruitbedrijven in België. In het pakstation wordt alleen gesorteerd in de eindverpakking. Daarom zijn de peren van Trippel Tree zo groen en hard, en de appelen zo fris. Er wordt sterk ingezet op smaak en beleving. Een voorbeeld hiervan is de seizoenskist, een kist vol met allerlei soorten fruit die op dat moment het beste zijn. Zo wil Trippel Tree vermijden dat mensen te weinig fruit eten vers van de boom. De filosofie is dat de smaak van het fruit centraal staat en niet de maat”, vertelt Karel Vaes van Triple Tree.

Trippel Tree stelt op zondag 15 september van 10u tot 18u zijn deuren open voor het grote publiek. Adres: Tramstraat 113, 3800 Sint-Truiden. Meer info: www.dagvandelandbouw.be.