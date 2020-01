Lydia Peeters kent Zonhoven, Sint-Truiden en Beringen subsidie veilige schoolomgeving toe Dirk Selis

30 januari 2020

21u47 0 Sint-Truiden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent 22 gemeenten een subsidie veilige schoolomgevingen toe. “Met deze subsidie kunnen we in samenwerking met lokale besturen de veiligheid in schoolomgevingen verhogen. De veiligheid van kinderen op weg naar school verhogen is cruciaal in mijn beleid de komende jaren”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

In 2019 werd er al in totaal voor 1.546.708,20 miljoen euro aan 50 gemeenten een subsidie goedgekeurd, voor maar liefst 194 schoolomgevingen. Deze subsidie kan door lokale besturen worden aangevraagd voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen.

Schoolstraat

Ook in 2020 zal minister Lydia Peeters met deze subsidies gemeenten ondersteunen om in schoolomgevingen maatregelen te nemen die de veiligheid van de schoolgaande jeugd in de directe omgeving van de schoolpoort ten goede komen. De middelen werden afgelopen jaar al onder andere ingezet om een schoolstraat in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen én om een fietsbeloningssysteem op te zetten.

3 Limburgse gemeenten

Bij de 22 gemeenten zijn zijn er drie Limburgse gemeenten: Zonhoven, Beringen en Sint-Truiden. “Eind vorig jaar trok ik een budget van 10 miljoen euro uit om deze subsidie veilige schoolomgevingen verder te zetten in 2020. Ik roep alle steden en gemeenten op om na te gaan welke maatregelen ze kunnen invoeren”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters “Ik reik de hand uit naar elk lokaal bestuur om te bekijken wanneer een gewestweg dient aan te worden gepakt, lokale besturen hebben een directe kijk op wat er kan en moet veranderen in hun schoolomgevingen. Ik wil dat leerleerlingen op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen.”