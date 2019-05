Ludwig Vandenhove (sp.a) keert terug naar Brussel: “Ik zit met een dubbel gevoel” Dirk Selis

27 mei 2019

11u17 0 Sint-Truiden Oud-burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove (sp.a) zetelt straks dankzij zijn 11.179 stemmen in het Vlaams parlement. De oude vechtjas heeft er al een carrière opzitten als burgemeester, deputé, senator en volksvertegenwoordiger. Maar de zestigjarige vechtjas denkt niet aan uitbollen: “En nu? Elke dag keihard blijven werken”

“De verkiezingen van zondag 26 mei 2019 leveren mij een dubbel gevoel op”, zegt Ludwig Vandenhove. “Blij over de uitslag van de sp.a in het kanton en in de stad Sint-Truiden - op éénzame hoogte in Vlaanderen - en over mijn verkiezing als Vlaams parlementslid. Alle kandidaten in het kanton en de stad Sint-Truiden scoren relatief goed, dat opent perspectieven. We kunnen stilaan spreken van een Sint-Truidens model binnen de sp.a. Ontgoocheld over het grote stemmenaantal voor (extreem)-rechts in Vlaanderen. Gewoonweg beangstigend. Ik zal er blijven tegen ‘boksen’. Ook ontgoocheld over ‘mijn’ sp.a, die maar blijft achteruitgaan. Elke andere uitleg mist realiteit.”

Zwarten

“Toen ik zei dat N-VA’ers ‘zwarten’ zijn, keek men verontwaardigd weg. Maar zie, ondertussen is Sint-Truiden wel het sterkste sp.a-kanton van Vlaanderen. Ik hoop dat er eindelijk een ernstige (interne) analyse komt, waarin alle elementen aan bod komen. Ik wil vooral een goed Vlaams parlementslid zijn. Ik zal de belangen van alle Limburgers zo goed mogelijk proberen te verdedigen en zal politiek blijven bedrijven op de straat, tussen de mensen. Ligt daar niet de echte reden voor onze goede uitslag in Sint-Truiden? En nu? Elke dag keihard blijven werken.”