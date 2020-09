Lon Polleunis over STVV: “Het team heeft geen ruggengraat” Filip Kevers

24 september 2020

10u23 0 Sint-Truiden Het gaat niet goed met STVV. Lon Polleunis ziet drie pijnpunten. “In de verdediging spelen niet de beste spelers, er is geen nummer zes, en de spitsen worden niet op de juiste manier aangespeeld.”

Intussen is hij al 77. Maar Ex-Gouden Schoen en STVV-coryfee Lon Polleunis is nog altijd bezeten door het spelletje. Zijn hart bloedt als we het over die 5 op 18 van STVV hebben. Maar hij aarzelt niet om een knuppel in het hoenderhok te gooien.

Waarom spelen Garcia, Teixeira en Sankhon niet?

“Er moet me iets van het hart”, aldus Lon. “Mijnheer Muscat, waarom spelen Garcia, Teixeira en Sankhon niet? Je kan je daar toch niet van afmaken door te beweren dat ze hun best niet doen op training. Komaan, heel België, weet dat die mannen staan voor goed voetbal en bedrijfszekerheid. De verdediging van STVV was vorig seizoen het beste compartiment van de ploeg. Het was de ruggengraat van de ploeg. Dat kan je toch niet met een vingerknip overboord gooien.”

We hebben geen nummer zes

Vervolgens richt Lon zich tot de heren Tateishi & co. “Waarom een resem verdedigers kopen en geen nummer zes? Want die positie is het echte pijnpunt in het team. Neen, Colombatto, Konaté, Asamoah en zelfs De Ridder beantwoorden niet aan dat profiel. Je moet geen voetbalkenner zijn om dat te zien. Een nummer zes hoort groot te zijn, kopbalsterk. Sterk ook in de recuperatie en moet ten allen tijde het overzicht bewaren en voetballend oplossingen zoeken. Neen, dat soort voetballer mis ik al jaren op STVV. Onbegrijpelijk dat niemand daarop inspeelt. Daarvoor hoef je toch geen groot voetballicht te zijn.”

Ik zou hier niet in de aanval willen staan

“Arme spitsen ook, inderdaad. Je wil bij dit STVV toch geen spits zijn. Als je al niet op een eiland staat, dan krijg je alleen flutballen. Ballen waar je niks mee kan aanvangen, waar je je eerst zelf weer moet vrijspelen alvorens je er iets kan mee doen. Kijk eens naar Suzuki. Die man moet een hele match zwoegen en wurgen. Logisch dat je dan op een bepaald moment moedeloosheid uitstraalt. Neen, die aanvoer moet snel beter. Je lost dit niet op met een Filippov, zelfs niet met drie Filippovs. Het is een werkpunt op training.”