Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken breidt wagenpark uit Dirk Selis

29 januari 2020

11u04 0 Sint-Truiden Wanneer de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken haar wagenpark uitbreidt, gaan ze niet zomaar naar het autosalon. “Aan een dergelijke aankoop van nieuw rollend materiaal gaat een heel proces aan vooraf”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft voor haar werking nood aan diverse types voertuigen. Vandaag beschikt de politiezone over 33 voertuigen, 5 motorfietsen en 14 fietsen (waarvan 4 elektrische). Van de 33 voertuigen zijn er 10 hybride en 2 elektrische.

“Een aantal combi’s waren aan vervanging toe. De interventiedienst heeft deze week dan ook twee gloednieuwe combi’s in gebruik genomen. In het kader van een optimaal voertuigenbeheer wordt steeds gekeken naar betere en meer ecologische voertuigen die bovendien voorzien zijn van kwaliteitsvol materiaal. Het gaat over een investering van ruim 130.000 euro”, zegt korpschef Steve Provost. “Er is gekozen voor een Mercedes-Benz Vito Tourer. De nieuwe lage-emissienorm schrijft een grote vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden voor. Daarom hebben we ook gekozen voor een voertuig met AdBlue, waarbij de uitstoot sterk gereduceerd wordt.”

Checklist

“Aan een dergelijke aankoop van nieuw rollend materiaal gaat een heel proces aan vooraf. Binnen de politiezone is er bijvoorbeeld een werkgroep rond de voertuigen opgericht. Het zijn de inspecteurs die op het terrein staan, die bevraagd worden. Bij aankoop van nieuwe materialen wordt rekening gehouden met de specifieke wensen en noden van de gebruikers. Zo zijn er ledlampjes voorzien in elke combi, die gebruikt kunnen worden bij een verkeersongeval. Dat voor de veiligheid van de slachtoffers en het politiepersoneel. Daarnaast is de kofferinhoud voor alle combi’s dezelfde. Aan de hand van een checklist controleert een personeelslid één keer per maand of alle nodige materiaal nog in elke combi voorhanden en operationeel is. “We investeren als politiezone niet alleen in mensen, maar we zetten ook in op moderne middelen en technieken om de veiligheid in de politiezone te blijven verzekeren. De vernieuwing van het wagenpark is hier ook een belangrijk onderdeel van”, aldus burgemeester Veerle Heeren.