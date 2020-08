Lisa Jordens (21) is jongste winnaar ooit van Shop & The City-autowedstrijd Dirk Selis

14u06 0 Sint-Truiden Na de verplichte sluiting van de winkels, maakten shoppers in juni en juli opnieuw kans op een wagen dankzij de Shop & The City-klantenkaart. In combinatie met de ‘Welkom Terug’-actie van de stad Sint-Truiden werden kosten noch moeite gespaard om de lokale ondernemers verder te ondersteunen in dit moeilijke jaar.

Door coronamaatregelen werd de wagen deze keer niet verloot op de Haspengouw Markt, maar op het kantoor van gerechtsdeurwaarder Marcel Smeets. Omdat de winnaar op die manier nog even geheim kon blijven, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de jonge winnares, Lisa Jordens (21), bij haar thuis in Linter te verrassen. Het waren André Coenegrachts van de Honda-garage en schepen van Middenstand Jos Pierard zelf die met de splinternieuwe Honda Jazz naar het huis van Lisa in Linter reden en aanbelden met het nieuws.

“Ik was totaal sprakeloos”, vertelt winnares Lisa. “Mijn mama werd blijkbaar wel al op de hoogte gebracht door de organisatie. Zij vroeg me om in de namiddag thuis te blijven voor een verrassing, maar dit had ik zeker nooit verwacht.” Lisa won de auto bij haar aankoop bij Lingerie Mimosa en daar waren zaakvoerster Anita Kindermans en haar team uiteraard ook heel blij mee. “Het is de eerste keer dat hier een wagen werd gewonnen en ik gun het deze jongedame van harte”, zegt Kindermans

“Het doet goed om te zien dat jonge mensen in deze internettijden ook nog kiezen om in onze stad te komen winkelen. En het was fantastisch om deze jonge dame daarvoor te kunnen belonen met deze verrassing van formaat”, besluit schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld).