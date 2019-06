Limburgse vlaai breekt door in Vlaanderen Dirk Selis

27 juni 2019

16u46 0 Sint-Truiden De Vlaaislag, waarbij verenigingen doorheen het Vlaamse land, de deuren met Limburgse vlaai aflopen om wat geld in het laatje te brengen, ligt aan oorsprong van de grote doorbraak. En negen van de tien taarten komt uit de oven van de Truiense bakkerij Vangrootloon. Die heeft zopas 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in extra uitrusting. “De Limburgse vlaai breekt nu eindelijk door in de rest van Vlaanderen”, zegt marketingverantwoordelijke Jan Massa van Vangrootloon.

“Elke week krijgen we wel een heel grote bestelling binnen van een verenigingen ergens uit Vlaanderen. Van het oudercomité van basisschool De Rekke uit Stabroek tot de Turnkring Volharding in Boom. In Limburg kennen wij dat niet. Elke Limburger heeft wel zijn eigen bakker om vlaai in huis te halen en die dan vaak op zondag samen met de familie te nuttigen. Eens over de provinciegrens, valt dat weg. Daar hebben verenigingen handig op in gesprongen. Maar vlaaien maken is een arbeidsintensief proces. Daarom hebben we geïnvesteerd in een nieuwe lijn. Die kan tot 1.200 vlaaien van hoge kwaliteit per uur produceren. Tegelijk hebben we de oude vlaaienlijn - met een capaciteit van 800 vlaaien per uur - helemaal laten reviseren. Op topdagen kunnen rollen zo'n 8.000 vlaaien van de band. Uiteraard levert de bakkerij behalve aan de eigen winkels dagelijks aan 110 adressen in totaal: supermarkten, cateringbedrijven en een tiental koude bakkers.”

Water en bloem

Het was grootvader Jean Vangrootloon die tijdens de Eerste Wereldoorlog voor familie en vrienden begon met een ambachtelijke bakkerij. Hij leverde het brood met paard en kar. Het precieze jaartal is niet bekend, maar de Vangrootloons gokken op 1917. Vandaag staan de kleinzonen Peter (verkoop, CEO), Jo (productie), Paul (administratie) en Hugo (techniek) aan het roer van het familiebedrijf. De vier broers hebben geen dure managementcursussen gevolgd, maar zijn letterlijk groot geworden in de bakkerij. En die is uitgegroeid tot een begrip: de grootste ambachtelijke bakkerij van Limburg met 23 eigen bakkerijwinkels in Limburg en Vlaams-Brabant en zo’n 350 personeelsleden. “Het geheim van hun succes? Ze zijn altijd trouw gebleven aan de oerdegelijke ingrediënten en recepten, en de ambachtelijke kwaliteit. Zo komt de melk rechtstreeks van bij de melkboeren”, zegt Massa. “Iedereen noemt ons een industriële bakkerij, maar in feite zijn wij een grote ambachtelijke bakkerij. Wij starten nog elke morgen met water en bloem. Onze aardbeien komen uit Zepperen, we gebruiken enkel Jonagold-appels. Alles is lokaal geteeld.”

Negerkop

Vorig jaar belandde het bedrijf nog in het oog van een nieuwsstorm met kritiek op het gebakje ‘negerkop’, dat al 90 jaar in de etalages van de bakkerijen ligt. Maar bakkerij Vangrootloon pareerde de kritiek en schreef een wedstrijd uit voor een nieuwe naam voor het gebakje. Voor gelijkekansen centrum Unia was dat voldoende om geen dossier te openen tegen de “negerkop” van Vangrootloon.

Dorpsbakker sterft uit

De investering heeft voor een deel ook te maken met de succesrijke operatie om het aantal eigen winkels in Limburg op te drijven. De dorpsbakkers sterven stilaan uit en er komen er geen nieuwe bij. In dat gat zijn wij gesprongen”, zegt Jan Massa. “Ondertussen beschikken we over 23 eigen winkels in Limburg. In de afgelopen maanden hebben we winkels in Alken, Kermt-Hasselt en Maasmechelen geopend. We zijn momenteel in onderhandeling om nog op andere locaties in Limburg nieuwe winkels te openen.