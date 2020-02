Limburgse mandatenkoning Ludwig Vandenhove (sp.a) bekleedt 46 mandaten: “Ik heb altijd aan politiek gedaan om macht te verwerven” Dirk Selis

14 februari 2020

12u40 0 Sint-Truiden Het Rekenhof heeft vandaag de lijst van de in 2018 uitgeoefende mandaten gepubliceerd. Opvallend, het zestigjarige Truiense Vlaamse parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) bekleedt maar liefst 46 mandaten. “Politiek is voor mij een roeping”, zegt Vandenhove daar zelf over, “en dat maakt dat ik zeer actief ben in het lokaal verenigingsleven. Ik wil tussen de mensen zijn, ik wil weten wat er leeft.”

Ministers, parlementsleden, lokale politici en hoge ambtenaren zijn bij wet verplicht elk jaar aan de Raad van State te laten weten welk vermogen ze bezitten en welke mandaten ze bekleden. De verleiding zich te bezondigen aan belangen­vermenging wordt op die manier een pak kleiner. De verplichting zorgt elk jaar voor een extra dikke versie van het Staatsblad.

Perfectionist

De Truiense socialist Ludwig Vandenhove (sp.a) bekleedde in 2018 maar liefst 46 mandaten. Daarvan zijn er wel maar drie betaald. Voor alle andere functies krijgt hij geen cent. “Buiten mijn wedde als gedeputeerde kon ik nog rekenen op een zitpenning als gemeenteraadslid en de raad van beheer van de Vlaamse Vereniging van Provincies.” Ook op vlak van de mandaten ziet Vandenhove geen problemen. “Het gaat meestal om mandaten die samenhangen met mijn functie en bevoegdheden als gedeputeerde, zoals mandaten bij bijvoorbeeld Bosgroepen, Regionale Landschappen, Wateringen, enzovoort. Kijk, ik geef alle mandaten minutieus aan, ook werkgroepen, comités, en dergelijke”, zegt Ludwig Vandehove (sp.a). “Ik ben nu eenmaal een perfectionist. De meeste van die mandaten zijn hoofdzakelijk onbezoldigd.”

Macht

“Politiek is voor mij een roeping en dat maakt dat ik zeer actief ben in het lokaal verenigingsleven”, daat Vandenhove verder. “Ik wil tussen de mensen zijn, ik wil weten wat er leeft. In 2018 was ik gedeputeerde voor de Provincie Limburg en die heeft nu éénmaal veel mandaten. Dus volgend jaar zal dat een pak minder zijn. Maar, ik doe er niet flauw of hypocriet over, ik heb altijd aan politiek gedaan om macht te verwerven, om de maatschappij te kunnen veranderen volgens mijn linkse ideeën. Volgens mij liggen de mensen niet wakker van mandaten of cumul, wel als je er veel geld mee opstrijkt. Mensen willen dat je er bent als ze je nodig hebben en dat je bent waar zij zijn. Ja, wat dat betreft, heb ik heel wat affiniteit met de PS.”