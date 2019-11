Limburgse Kinderarmoede in tien jaar tijd met meer dan 30 procent toegenomen: “Steeds meer lege brooddozen” Dirk Selis

15 november 2019

18u15 0 Sint-Truiden ACOD Onderwijs wil een gratis gezonde maaltijd voor alle schoolgaande jeugd. De socialistische vakbond reageert daarmee op de forse toename van kinderarmoede. Na rondvraag bij de Limburgse OCMW’s én Kind en Gezin blijkt dat de kansarmoede bij kinderen in tien jaar tijd met meer dan 30 procent is toegenomen met lege boterhamdozen tot gevolg. “Als de regering pleit voor excellent onderwijs, dan zorgt ze beter eerst voor eten in de scholen”, zegt Yves Vannijlen van ACOD Onderwijs limburg.

Decenniumdoelen, een platform van armoedeorganisaties, vakbonden en mutualiteiten, luidde donderdag de alarmklok. Zowel het Vlaamse als het federale beleid schiet tekort, klinkt het. Volgens de jaarlijkse Armoedebarometer van Decenniumdoelen komt 16,4% van de Belgen niet rond. Volgens Kind & Gezin groeit één op de zeven kinderen jonger dan 3 jaar op in een gezin in kansarmoede. Intussen stijgt ook het aantal leefloners in Vlaanderen (tot 41.000) én groeien de wachtlijsten voor sociale woningen (tot 154.000). Ook in Limburg liegen de cijfers er niet om. Vandaag leeft 14, 4 procent van de Limburgse kinderen in armoede, terwijl dat tien jaar geleden nog een derde minder was.

Zuid-Limburg

“Vooral de stijging in Zuid-Limburg valt op. In Tongeren stijgt de kansarmoede van 5,9 procent in 2010 naar 18,6 procent in 2018. In Sint-Truiden van maar liefst 10, 9 procent in 2010 naar 17,6 procent in 2018. Terwijl de wachtlijst van de Sociale Bouwmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden wel 1500 wachtenden telt, en je als kandidaat-huurder mag rekenen op een wachttiijd van 4 jaar en langer”, zegt Yves Vanijlen. “Onze nieuwe regering heeft de mond vol van excellent onderwijs. Maar wij tellen meer en meer lege brooddozen op school. Elke ouder weet dat je met een hongerig kind niets kan aanvangen. Wij willen daarom een gratis gezonde maaltijd in alle scholen, zodat de leerlingen weer kunnen excelleren. Kinderarmoede moet je structureel aanpakken, onder andere via een toegankelijke arbeids- en huisvestingsmarkt. Maar laat daar nu net het schoentje wringen.”

Gezond schoolrestaurant

Gelukkig zetten sommige scholen zich in om kinderarmoede te bestrijden. Zoals de Truiense basisschool Momentum waar kinderen ’s middags gezonde en zeer democratisch kunnen eten. “Wij werken enkel samen met Truiense handelaars en maken gebruik van veel vrijwilligers. Dat maakt dat we de prijs zeer laag kunnen houden en alle kinderen toch een gezonde, warme maaltijd kunnen nuttigen in een leuke aangeklede ruimte op school”, zegt directeur Kris Selis. “Daarbij maken we altijd meer dan nodig, die extra’s geven we mee aan de kinderen waar de boterhamdoos al eens leeg de boekentas ingaat. Selis ziet nog meer mogelijkheden voor het schoolrestaurant. “We dromen van een didactisch restaurant, waar de kinderen minstens één dag per week kunnen bijleren over koken en de groenten van de moestuin zelf verwerken. Ook leuk zou zijn dat het restaurant na de schooluren en tijdens de vakanties gewoon open blijft. Maar dat is nog even sparen.”