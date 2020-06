Limburgse horeca leeft op: “In Hasselt opnieuw evenveel volk als voor corona” Dirk Selis

13 juni 2020

20u29 0 Sint-Truiden Na drie donkere maanden beleefde de Limburgse horeca opnieuw een behoorlijk weekend. De terrassen in Sint-Truiden, Hasselt en Genk zaten zaterdag gezellig vol. Restaurants starten aarzelend op terwijl de terrassen het goede weer meepikken. “Maar de voorlopige balans zit goed”, klinkt het in Hasselt, Genk en Sint-Truiden.

“De restaurants komen eerder traag op gang”, zegt de Truiense schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld). “Men gaat vroeger op restaurant. Maar men gaat ook vroeger naar huis. De terrassen hebben het goede weer meegekregen en dat heeft zich vertaald in een goede omzet op de Grote Markt. Maar ‘s avonds loopt het uitgaansleven eerder vroeg op zijn einde.” Zonechef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom heeft dan ook geen problemen opgemerkt. “Tot dusver verloopt alles vlot zonder incidenten.”

Mannekes 't is tijd

In Hasselt horen we ook positieve geluiden. “Wanneer de Hasseltse horeca en winkels opnieuw samen open zijn, halen we opnieuw de trafiek van voor de Coronacrisis. Voor de opening van de horeca zaten we nog maar op 70 procent te draaien”, zegt de Hasseltse schepen van Middenstand Rik Dehollogne (N-VA). “De restaurants zitten dit weekend aardig vol en de terrasjes deden het, dankzij het zomers weer, uitstekend. We hebben ook, afgezien van de toestand in het café Bierpunt eerder deze week, geen enkele calamiteit meegemaakt. Iedereen respecteert goed de afspraken.” Dat merken ze ook bij de Hasseltse politie. “Het is wel nodig dat we onze ronde maken en de late klanten erop wijzen dat het sluitingsuur geslagen heeft”, zegt Dorien Baens van Politie Regio Hoofdstad. “Met een simpele ‘Mannekes 't is tijd’, gaat iedereen wel naar huis zonder incidenten.”

Volle bak in Genk

“Volle terrassen en geen problemen”, zegt ook de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V). ‘Het is allemaal wat aarzelend op gang gekomen, maar vandaag was het volle bak in Genk. Als stad hebben we onze horecaondernemers ondersteund waren we konden. Zo hebben ze grotere terrassen kunnen maken. Die hebben vandaag ook gerendeerd. En niet onbelangrijk, zonder incidenten en met respect voor het sluitingsuur. “



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.