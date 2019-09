Limburgse derby onder hoogspanning: Politie zet droneteam in BVDH & DSS

28 september 2019

Om 20.30 wordt er op Stayen afgetrapt in de Limburgse voetbalderby STVV – KRC Genk. Deze week raakte bekend dat er 140 agenten en nog eens zo veel stewards de veiligheid moeten garanderen. De lokale Politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken doet ook haar duit in het zakje en zet een speciaal droneteam in. Ze deelden een luchtbeeld uit de vooravond waarmee ze aantonen dat vanavond niemand zal kunnen ontsnappen aan de aandacht van de politie. In en rond het veld is het voorlopig gezellig druk. Er zijn nog geen noemenswaardige incidenten gemeld.