Limburgers dragen braafjes mondmasker, overal waar dat verplicht is: “Extra agenten, maar niet één pv” Dirk Selis

11 juli 2020

14u48 0 Sint-Truiden Mondmaskers dragen in winkels, bioscopen en gebedshuizen? De Limburger heeft er duidelijk weinig problemen mee. De verplichting is sinds zaterdagmorgen van kracht. In Hasselt, Sint-Truiden en Bilzen waren er alvast geen problemen te melden. Nergens werd een proces-verbaal opgemaakt.



In de Delhaize van Nieuw Sint-Truiden droeg iedereen netjes zijn mondmasker. In de dagen voor de verplichting nam het aantal mondmaskers in de supermarkt al gestaag toe, maar zaterdag droeg iedere klant braaf een mondmasker. “Het is de eerste keer dat ik het draag”, zegt Christian Vandersmissen, die dagelijks zijn inkopen komt doen in de vestiging. “Maar ik vind het best oké. Nu iedereen een mondmasker draagt, zijn ze het nieuwe normaal geworden. Voor de invoer van de verplichting voelde ik me soms wat op mijn ongemak als ik een mondmasker droeg, omdat niet iedereen het deed. Precies of je van een andere planeet kwam als je er dan wél een ophad. Ik heb er eentje met het logo van mijn bedrijf laten maken, want die papieren maskers vond ik maar niets.”

Ook in de Truiense Stapelstraat en Luikerstraat werd het gebod goed opgevolgd. “Ik heb vanochtend onze winkelstraten bezocht, en iedereen hield zich aan de regels”, zegt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) tevreden. “Trouwens, het viel mij op dat ook op de zaterdagmarkt veel meer mensen een mondmasker droegen in vergelijking met vorige week. Onze politiediensten hebben dan ook geen pv’s moeten opmaken.”

Geen PV’s

Ook in de Hasseltse winkelstraten toonden de shoppers burgerzin. “Er zijn geen problemen gemeld”, zegt woordvoerder Jessica Vandebeek van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Die had nochtans extra politiemensen ingezet om te controleren of de nieuwe mondmaskerreglementering correct werd nageleefd. “Onze politiemensen hebben geen enkel pv moeten opmaken voor het niet dragen van een mondmasker.”

Vlaamse Leeuw neuriën

In de Bilzerse Sint-Mauritiuskerk vond zaterdag naar aanleiding van de Vlaamse feestdag een avondmis plaats. Door de coronaregels was het aantal kerkstoelen beperkt, mocht je niet drummen bij het buitengaan van de kerk en mocht de ‘Vlaamse leeuw’ voor één keer niet gezongen worden, maar geneuried. Maar ook daar had iedereen braaf zijn mondmasker aan. Al moest het mondmasker er toch even af, na het ontvangen van de hostie.