Limburg trekt 1,9 miljoen euro uit voor project ‘Smart Growers’ om fruitteelt te bevorderen

Giulia Latinne

04 september 2020

14u14 0 Sint-Truiden Slimme fruitteelt, dat is waar het Truiense Proefcentrum voor de Fruitteelt (Pcfruit) zich op focust. Met het nieuwe project ‘Smart Growers’ van 1,9 miljoen euro onderzoekt het centrum drie slimme technieken die de Limburgse fruitteelt kunnen bevorderen. Acht overige Vlaamse en Nederlandse onderzoekscentra nemen deel aan het project.

De teelt van asperges, blauwe bessen en laanbomen vormen een belangrijke economische waarde in Vlaanderen en Nederland. Om ook die fruitteelt in Limburg te bevorderen, roept Pcfruit ‘Smart Growers’ in. Dit project onderzoekt drie slimme technieken: een automatisch onkruidbestrijdingssysteem met beeldherkenning, een intelligent irrigatie- en bemestingssysteem en een speciale technologie om afwijkingen en achterblijvende groei bij gewassen te detecteren.

“Smart Growing biedt vele kansen”, benadrukt voorzitter van Pcfruit Inge Moors. “Denk bijvoorbeeld aan een hogere en duurzame productie van de fruitteelt en een grotere oogstzekerheid. Die positieve effecten zijn welkom, want de klimaatverandering en de opeenvolgende droogteperiodes stellen de fruitteelt zeker nu voor grote uitdagingen. Met onze innovatieve technologieën kunnen we de sector opnieuw weerbaarder maken.”

Het Truiense centrum trekt daarvoor (met hulp van het Europese subsidieprogramma Vlaanderen-Nederland) 1,9 miljoen euro uit. Het project is daarnaast in samenwerking met acht Vlaamse en Nederlandse onderzoekscentra.