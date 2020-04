Limburg opnieuw kneusje bij Bovenlokale Cultuurwerking: “Met drie Limburgse ministers haalt Limburg maar 13,44 % van de buit binnen” Dirk Selis

10 april 2020

10u22 0 Sint-Truiden De tweede ronde van de subsidieverdeling van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking is achter de rug. “Limburg komt er weer slecht uit”, zegt het Truiense Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a). “Ondanks drie Limburgse ministers in de Vlaamse regering haalt Limburg maar 13,44 % van de buit binnen.

Het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking bestaat sedert januari 2019. De Vlaamse overheid geeft tweemaal per jaar subsidies voor bovenlokale projecten. Voor Limburg gaat het om 9 projecten (7 bij de eerste subsidieronde, 2 bij de tweede subsidieronde red.) voor een totaal bedrag van 669.465,70 euro (562.265,70 euro in de eerste ronde, 107.200,00 euro in de tweede ronde).

Cultuurfestival Tongeren

“Zo ontvangt het cultureel festival in Tongeren MoMent 235.000 euro. Het cultureel centrum van Maasmechelen 39.005 euro en Afro Latino 32.900 euro”, rekent Vandenhove voor. “Dit is ondermaats. Onze Limburgse excellenties Zuhal Demir, Lydia Peeters en Wouter Beke in de Vlaamse regering hebben dus nog veel werk om de Limburgse achterstand ten opzichte van Vlaanderen in te halen.”