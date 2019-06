Limburg maakt zich op voor de hittegolf: Van de kerk, over het dierenasiel en het ziekenhuis tot de Chaussée d’Amour, iedereen is er klaar voor! Dirk Selis en Birger Vandael

21 juni 2019

16u49 0 Sint-Truiden Met temperaturen tot 36 graden wordt het volgende week snikheet. Dit weekend is nog maar een aanloopje naar meer. De voorspellingen geven aan dat het kwik tot ver boven de dertig graden zal stijgen en een hittegolf lijkt in de maak. Zomerpret, maar verschillende Limburgse steden en instellingen nemen nu al hun voorzorgen.

Zo heeft de stad Peer een originele oplossing bedacht voor mensen die op zoek zijn naar wat koelte. In overleg met de kerkfabrieken staan de deuren van alle Peerse kerken volgende week open. Op die manier kan iedereen er verkoeling zoeken. Naast de kerk van Peer-centrum, die alle dagen open is, zetten nu ook de andere Peerse kerken de deuren open. Elke Perenaar kan er van 9 tot 18 uur terecht. Dit is vooral bedoeld voor personen die een goed boek of onze krant willen lezen en een paar uurtjes stilte en koelte wensen.

Kraantjeswater in horecazaken

Aan de horeca-uitbaters wordt gevraagd om tijdens de hete dagen op elke tafel een fles of karaf kraantjeswater te voorzien. Op die manier kunnen klanten naast een frisdrank of alcoholisch drankje, ook genieten van een fris watertje Daarnaast werd aan de uitbaters gevraagd om extra aandacht te hebben voor overmatig alcoholgebruik.

Smeerstand op het Kinderfestival

Ook in Sint-Truiden waar het grootste kinderfestival Van Vlaanderen Joy-Joy doorgaat is men voorbereid. “De ouders van de kinderen op Joy Joy, het kinderfestival zijn hierover in het bijzonder geïnformeerd. Op Joy Joy voorzien we ook voldoende gratis water voor de kinderen en is er een stand waar de kinderen zich kunnen laten insmeren” vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans .

Siësta zoals in het Zuiden

Met het warme weer shoppen mensen graag in de voormiddag of in de vooravond. Dat is ook babyspeciaalzaak Ciao Bambino niet ontgaan. De Truiense ondernemers spelen hier op een creatieve manier op in: Op dagen waarop het kwik boven de 30° uitstijgt, sluiten ze de deuren. Klanten kunnen ’s avonds wel tot 20 uur komen winkelen. Vorig jaar werd de formule al eens een eerste keer uitgetest. “Het idee is gegroeid op een warme dag in Italië, waar we onze nieuwe collectie inkochten. In zuiderse landen is het uiteraard al langer ingeburgerd om namiddag even te sluiten”, vertelt zaakvoerder Daisy Blavier. “We verkopen globaal dus niet minder door de hitte, integendeel. Maar we merken wel dat de voormiddagen opvallend druk zijn en dat er tussen 12 en 16 uur amper klanten passeren. Als de temperatuur oploopt tot meer dan 30°, sluiten we vanaf volgende week, dus na de braderie, namiddag even én blijven we ’s avonds open tot 20 uur. Zo kunnen onze klanten ook langskomen wanneer ze afgekoeld zijn of klaar zijn met werken. Het is dus een extra service.”

Stinkende vuilzakken naar het containerpark

Tussen 2 juli en 28 september 2019 kunt u huisvuilzakken naar het recyclagepark brengen. Heb jij een volle huisvuilzak die je niet meer kan buitenzetten omdat je op vakantie vertrekt? Of heb jij beperkte stockageruimte waardoor het vervelend is om tijdens extreme warmte een volle huisvuilzak in huis te hebben? Dan kan je tijdens de zomermaanden deze zak naar het recyclagepark brengen. “Uitzonderlijk kan je tussen 2 juli en 28 september 2019 uw huisvuilzak naar het recyclagepark brengen als je volgende regels respecteert: Zo mag je enkel bordeaux huisvuilzakken van Limburg.net binnenbrengen en moet je het binnenbrengen registreren via de toegangszuil. Als je nog andere fracties bij hebt, rijd je een aparte ronde zodat de kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd worden. Je kan enkel tussen 2 juli en 28 september huisvuil in bordeaux huisvuilzakken op het park binnenbrengen” klinkt het bij Limburg.net.

Ijsballen voor katten

In het dierenasiel van Sint-Truiden liggen de ijsballen voor de katten al in de diepvries. “We vullen ballonnen met water, laten die een nachtje in de diepvries liggen en leggen dan de ijsballen in de drinkbakjes van de katten”, vertelt Philip Zurinckx. “Op die manier hebben ze altijd fris water en kunnen ze met het ijs spelen. Door hun ruwe tong blijven de katten niet aan de ijsballen plakken. Verder koelen we de dieren af met ijsblokjes, speciale matten die koel blijven en natte handdoeken. Honden met lang haar, een korte neus of hartproblemen hebben het het zwaarst te verduren in de hitte. Daarom hebben we besloten om onze hondenwandeling te annuleren. Alleen ’s morgens erg vroeg of ’s avonds laat is de temperatuur aangenaam voor een wandeling. Voor elke hond wordt wel een zwembadje voorzien om af te koelen.”

Ziekenhuis

“We hebben hier effectief een plan uitgerold om volgende week voor extra verfrissing te zorgen voor onze patiënten” zegt Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis. “Dit houdt onder andere in dat we de patiënten sensibiliseren om veel water te drinken. Hiervoor hebben we zelfs bij onze vrijwilligers een oproep gelanceerd, om extra handen hulp te bieden, zodat we proactief water kunnen aanbieden aan onze patiënten. Op de heetste dagen voorzien we een ijsje als tussendoortje voor extra verkoeling. De verpleging zal de mensen ook maximaal verfrissen en zij houden rekening met de vaak beperktere fysieke inspanningen die patiënten bij warm weer aankunnen.”

Chaussée d’Amour

En natuurlijk heeft Sint-Truiden nog die ene straat waar de temperatuur winter en zomer steevast al wat hoger ligt. De Luikersteenweg , beter bekend als de Chaussée d’Amour huisvest heel wat bars met dames van plezier achter glas. Is het dan niet ontiegelijk heet achter die ramen voor de meisjes? “Wees gerust, alle bars hebben airco! Wij zijn daarop voorzien.” lacht Jean-Marie Martens die onder andere eigenaar is van Club Tropical.