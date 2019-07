Limburg is nu ook een wijnprovincie: eerste 1.100 flessen Riesling van ‘Clos de Duras’ zijn klaar Toon Royackers

21 juli 2019

16u23 0 Sint-Truiden Groot feest rond het kasteel van Duras in Sint-Truiden dit weekend. Twee jaar geleden werden daar wijnstokken geplant op het kasteeldomein. Intussen zijn de druiven geoogst en zijn de eerste flessen ‘Limburgse Riesling’ klaar. “Enkele Franse boeren die zijn komen kijken, konden hun ogen niet geloven”, zo toost wijnbouwer Peter Nijskens op een goed wijnjaar. “Zuid-Limburg is een ideale streek voor wijnbouw aan het worden.”

“Met appelen en peren alleen loop je als fruitteler tegenwoordig een risico”, legt Peter Nijskens uit. “Daarom ben ik al enkele jaren druiven aan het planten. Ons klimaat wordt warmer hier in het zuiden van Limburg. Dat voel je, en dat opent tegelijk mogelijkheden. Om hier terug een goede wijnstreek van te maken, bijvoorbeeld. Twee jaar geleden kreeg ik de kans om op het domein van het kasteel van Duras druiven te planten. Al bleef het natuurlijk een gok.” De familie ‘de Liedekerke’ is al tweehonderd jaar eigenaar van het domein, maar hun omheinde tuin lag er wat verlaten bij. Al snel groeide er een overeenkomst tussen de ‘kasteelheer’ en de Limburgse fruittelersfamilie Nijskens.

Goede, Limburgse grond

“De wijnstokken in 2017 kwamen uit Luxemburg. Eén jaar later had ik hier al een mooie druivenoogst”, toont Peter Nijskens. “In Frankrijk zou zoiets door de stenen ondergrond onmogelijk zijn. Daar hebben de planten veel meer tijd nodig om goed wortel te schieten. Onze ondergrond hier in Limburg is kennelijk bijzonder vruchtbaar. Nog een extra geluk: op zo een ‘clos’, of een binnenkoer rond een kasteel, is het altijd weer een tikkeltje warmer. Dat microklimaat danken we aan de hoge muren rond het hele terrein. Deze druif rijpt wat later, dus de extra warmte hebben we echt wel nodig voor een perfecte oogst. We konden met onze druiven aan de slag, en de eerste productie is intussen klaar. Het resultaat? 1.100 flessen pure, Limburgse Riesling. De eerste smaaktests zijn overigens veelbelovend. In blinde tests worden onze flessen er voor hun smaakt uitgepikt.”

Wijnprovincie Limburg

Nijskens is daarmee één van de eersten in ons land die op grotere schaal Riesling kan produceren. “2019 belooft opnieuw een goed jaar te worden,” zo blikt hij vooruit. “Ik schat dat de oogst makkelijk kan verdubbelen. Het was natuurlijk een risico, maar we geloven dat we hier echt heel lekkere wijn kunnen gaan maken in onze provincie. Intussen hebben we nog een heuvel vol geplant met dezelfde druiven.” Op het wijnfeest rond het kasteel werd dit weekend de oogst voorgesteld, en was het kasteel van Duras uitzonderlijk toegankelijk.