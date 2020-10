Liberato Cacace (STVV): “We willen overwinningen” Filip Kevers

04 oktober 2020

10u22 0 Sint-Truiden Tweede match, tweede keer zijn visitekaartje afgeleverd. Liberato Cacace verrichte op de rechterflank puik werk, zowel verdedigend als aanvallend. Maar het mocht niet baten. “Wie niet scoort, niet wint”, baalde de Nieuw-Zeelander na afloop.

Het mag nu al duidelijk zijn. Met Liberato Cacace -Libby voor Muscat- heeft STVV nu al, ondanks die slappe competitiestart, een nieuw goudhaantje beet. Nog maar 20 jaar, revelatie in zijn land, goed op weg om het ook in de Belgische competitie te maken, gedecideerd als hij praat én speelt. Die overtuiging straalt hij inderdaad op en naast het veld uit.

Nu nog scoren

“We hadden toch wel een goaltje mogen en moeten scoren”, legde Cacace meteen het mankement bloot bij het STVV dat zaterdagavond tegen KVK Kortrijk niet verder geraakte dan een brilscore. “Zeker toen zij met tien man kwamen te staan, kregen we toch kansen waar meer in zat.” Het was niet zelden dat Cacace aan de basis lag van veel aanvallende impulsen en gevaarlijke voorzetten. Maar die vonden voor doel geen vervolg. “Inderdaad. Nu nog scoren. En we zijn vertrokken. Op vlak van inzet was het meer dan negentig minuten alleszins voortreffelijk. We vochten voor elkaar en het team. Dat is uiteindelijk ook wat de fans -toch geweldig tijdens deze match- van ons verwachten.”

Liefst 3-5-2

Cacace leek ondanks zijn bevredigende prestatie in Mechelen toch beter te renderen in de nieuwe ‘3-5-2'. “Logisch, want ik ben een jongen die graag de hele flank voor mijn rekening neemt en de aanvalsklok inluidt. Die rol is me op het lijf geschreven. Dat weten ze ook bij mijn vorige club, Wellington. Dat heb ik nu ook hier laten zien. Een 3-5-2 geeft mij de kans om me iets meer uit te leven op die flank. Dat ligt me beter. En, neen, ik ben nog niet in topvorm. Kan ook niet. Maar na twee matchen voel ik toch dat het hier moet lukken om dit team iets extra bij te brengen. Nu alleen nog winnen.”

Het viel alleszins op dat STVV in het nieuwe systeem veel meer creëerde dan de voorbije twee matchen. Maar de realiteit is en bleef die tweede 0-0 thuis dit seizoen, eerst tegen Oostende, nu tegen KVK. “Laat ons het positieve zien en blij zijn met dit puntje. Temeer omdat de prestatie die daarachter zit zoveel meer zegt. Hier kunnen we op voortbouwen”, besloot Cacace.

x