Leerlingenbegeleider dwingt 13-jarige jongen tot seksuele handelingen: “Anders zou ik van school gestuurd worden” Birger Vandael

08 januari 2020

11u46 4 Sint-Truiden Een 30-jarige man uit Sint-Truiden dwong als leerlingenbegeleider en vertrouwenspersoon een 13-jarige jongetje tot het stellen van seksuele handelingen. Anders zou de jongen van school worden gestuurd of zijn jaar moeten overdoen. De man wordt voor vijf jaar uit de burgerrechten ontzet en mag tien jaar lang niet deelnemen aan het onderwijs van minderjarigen.

De feiten speelden zich af in de periode van 14 augustus 2015 tot 12 september 2015. Het was de broer van het slachtoffer die er achter kwam dat zijn jongere broer via Facebook Messenger seksueel georiënteerde berichten had ontvangen en verstuurd met de leerlingenbegeleider van een middenschool in Sint-Truiden. Het ging onder meer om naaktbeelden en achteraf werd gevraagd om de chatberichten te verwijderen en te zwijgen over de gesprekken. Vervolgens besloot de broer klacht neer te leggen.

In januari 2016 werd het slachtoffer uitgenodigd voor een verklaring. Hij vertelde dat er werd gedreigd dat hij van school zou worden gestuurd als hij geen foto zou maken van zichzelf zonder t-shirt. Later voegde hij nog toe dat de beklaagde er ook mee dreigde zijn punten aan te passen, zodat hij zijn schooljaar zou moeten dubbelen.

Kinderporno

De politie besloot een huiszoeking uit te voeren bij beklaagde. Op de laptop werd kinderporno aangetroffen. De man zou sinds 2012 dergelijke beelden in zijn bezit gehad hebben. De foto’s werden verwijderd maar konden nog worden gerecupereerd. “Ik was per ongeluk op die sites terecht gekomen", beweerde de Truienaar. Dat wordt niet als geloofwaardig beschouwd. Bovendien bleek dat de beklaagde ook met andere minderjarige jongens seksueel getinte gesprekken voerde via Skype en Messenger. Hij kende de slachtoffers via de scholen.

De behandeling van de zaak in de rechtbank gebeurde achter gesloten deuren. Daarin probeerde de beklaagde zich nog te verdedigen door te stellen dat zijn Facebookprofiel gehackt was. Uit onderzoek bleek echter dat hij in de gesprekken zeer goed op de hoogte was van de schoolsituatie van het slachtoffer. Hij wist waar de schoolboeken moesten worden opgehaald, had info over de schoolfactuur, vertelde over ontmoetingen op school en op foto’s was zelfs zijn gezicht herkenbaar. “Deze hacking is volstrekt ongeloofwaardig", oordeelt de rechtbank in het vonnis.

“Beklaagde maakte schromelijk misbruik van zijn gezagspositie als leerlingenbegeleider", wordt onderstreept in het vonnis. “De zaak was geenszins complex." De man krijgt een celstraf van één jaar met uitstel voor een proefperiode van vijf jaar. Hij moet zich daarin houden aan probatievoorwaarden zoals de verplichte begeleiding van zijn seksuele problematiek. Hij moet aan de slachtoffers - de jongen en zijn omgeving - ruim 1.500 euro aan schadevergoedingen betalen.