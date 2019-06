Leerlingen GO! Atheneum Sint-Truiden tonen talent op kappersshow in Keizerszaal DSS

04 juni 2019

09u34 0 Sint-Truiden Met een spectaculaire show in de statige Keizerszaal stelden de leerlingen van 6 Haarzorg en 7 Haarstilist van GO! Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof woensdagavond hun afstudeerproject ‘Fabulous Hairstyles’ voor.

Na een maandenlange voorbereiding, met castings van modellen, het bedenken en uitwerken van nieuwe kapsel- en trendcollecties, professionele fotoshoots… was het eindelijk zover. In een overvolle Keizerszaal toonden de toekomstige kappers en kapsters hun talenten. Het publiek werd getrakteerd op een wervelende show met stijlvolle defilés, opzwepende muziek en montages op een videowall. “De leerlingen van 6 Haarzorg zetten eerst de heren in de spotlights. Met ‘Gentlemen Styles’ zorgden de stoere modellen, piekfijn uitgedost door kledingspeciaalzaak ‘Cardelly’, meteen voor een eerste hoogtepunt. Daarbij werden ze omringd door het dansteam van Davinia’s Dance Complex, bekend van onder meer SYTYCD en The Voice” zegt Pascale Liebens van GO! Atheneum.

Peter Platel

“Daarna liet het zevende jaar Haarstilist hun topcreaties op het publiek los: ‘TEXT’specials’. Geen extravagante en surrealistische maar vooral draagbare kapsels hier, bij mannelijke en vrouwelijke mannequins gekleed door conceptstore ‘Decadence De Luxe’ en modeboetiek ‘In Stijl’. Niet enkel kapselcollecties creëren, maar ook een heuse ‘Hairacademy’ uit de grond stampen was hun opdracht. De voorstelling van dit innovatief opleidingscentrum, waar zowel startende als gevestigde kappers en kapsters terecht kunnen, werd op luid applaus onthaald bij zowel het publiek als de professionele kappersjury. Peter Platel, een grote naam in de kapperswereld, was dit jaar de ‘peter’ van 7 Haarstilist en gaf ook zijn visie door aan de toekomstige kappers en kapsters. Tot slot was er nog een emotioneel moment toen alle afstuderende leerlingen van 7 Haarstilist een filmpje toonden met hun mooiste schoolmomenten” vertellen de leerlingen Vicky Meekers en Kimberly Vandevoort.