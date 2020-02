Leerlingen gekooid! Spectaculaire Amnesty International-actie op Hasp-O Zepperen Dirk Selis

07 februari 2020

17u22 1 Sint-Truiden Hasp-O Zepperen pakte vrijdag voor Schrijf-ze-VRIJdag uit met een wel heel spraakmakende actie: leerlingen zaten opgesloten in kooien op de speelplaats om aandacht te vragen voor politieke gevangen.

Vrijdag vond de algemene Schrijf-ze-VRIJdag voor scholen plaats over heel Vlaanderen. Hasp-O Zepperen pakte uit met een erg spectaculaire actie: tijdens de middagspeeltijd lieten drie leerlingen zich opsluiten in een kooi op de speelplaats om aandacht te vragen voor het lot van politieke gevangenen over de hele wereld. Ze waren onherkenbaar gekleed in het zwart en met een bivakmuts, als zwijgende symbolen voor de machteloosheid en de anonimiteit van deze gevangenen.

Op de kooi hing een paneel met wat uitleg, zoals bij bedreigde diersoorten in de dierentuin. Naast de kooien zaten drie andere leerlingen te schrijven en uitleg te geven aan de nieuwsgierige omstaanders. “Het is hallucinant hoe weinig we soms weten over bepaalde actuele wantoestanden”, zegt leerkracht Ellen D’Hoedt, die de hele actie in elkaar bokste. “De protesten in Hongkong en in Libanon halen bijna wekelijks het nieuws. De opstand in Irak heeft de afgelopen drie maanden al zeker 400 doden op de teller, en meer dan 18.000 gewonden, maar de schreeuw van de jonge Irakezen lijkt Europa niet te bereiken. Op een dag als vandaag proberen we daar verandering in te brengen.”

Opgesloten

Slechts enkele leerkrachten en de directie wisten op voorhand van deze actie. Hierdoor was het verrassingseffect des te groter en konden de leerlingen zelf de mensonwaardige omstandigheden van andere jonge mensen ontdekken. “Hasp-O Zepperen zet zich de laatste jaren met een aantal speerpuntprojecten in voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen”, legt campusdirecteur Catharina Peersman uit. “We hebben een onderwijsontwikkelingsproject in Ejeda, het zuiden van Madagaskar, maar bijvoorbeeld ook een maandelijkse Schrijf-ze-VRIJdag. Vandaag wilden we tonen, mét een grote impact en zichtbaarheid, waar Amnesty juist voor staat.”

“Leerlingen fysiek confronteren met gezichtsloze en tot zwijgen gedwongen leeftijdsgenoten in kooien maakt het erg concreet. Ik ben er erg fier op dat onze gekooide leerlingen en de schrijvers die ernaast zitten op zo’n gewaagde manier de confrontatie met hun leeftijdsgenoten wilden aangaan. Chapeau voor de organiserende leerkrachten, die hiermee het perspectief van onze leerlingen op de wereld openen.”

Duiding

Na afloop van de actie ontvingen alle leerlingen, ouders en personeelsleden van de school een bericht met de nodige duiding. Hierbij ook een toelichting van de situatie van de echte gevangenen, die de actie symboliseerde: mensenrechtenactivist en blogger Raif Badawi, Iraakse advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji en de kinderen in Griekse vluchtelingenkampen.