Leerlingen Academie Haspengouw schitteren op Marktconcert Dirk Selis

11 februari 2020

14u46 0 Sint-Truiden Sinds 2 jaar wordt het maandelijks Marktconcert orgelbespelingen in de O.L.V.-kerk op de Grote Markt georganiseerd. Deze keer stonden enkele leerlingen van de Academie Haspengouw Podium centraal.

Telkens op de tweede zaterdag van de maand wordt er in de kerk een gratis Marktconcert aangeboden. Bedoeling is dat de bezoekers van de wekelijkse Haspengouw markt op deze manier kunnen kennismaken met gerenommeerde muzikanten die het kerkorgel bespelen. Deze keer werd een beroep gedaan op enkele jonge en al iet wat oudere leerlingen van de muziekacademie van Sint-Truiden. “De trompet- en hoornklanken weergalmden virtuoos in de kerk, en heel speciaal waren de dames die ook op sax enkele klassieke werken brachten”, vertelt hun leerkracht Marie-Paule Verlinden. “De leerlingen speelden niet alleen klassieke barokwerken, maar ook moderner werk kwam aan bod. De muziek van onder meer Bach, Purcel, Händel en Crépin werden op unieke wijze begeleid door het kleine Shumacher orgel bespeeld door Evgenia Galyan, die ook instaat voor de organisatie van deze Marktconcerten. Evgenia zelf en ook directeur Stefan Ottenbourgs vulden het geheel op professionele manier aan. Met dit prachtig initiatief kregen nu ook de opkomende talenten van de muziekschool de kans om hun kunnen te laten horen aan een geïnteresseerd publiek. De meer dan 100 aanwezigen hebben dan ook zichtbaar genoten van de prachtige muziek gebracht door Els, Esther, Marit, Jef en Francis”, besluit Verlinden.