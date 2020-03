Ladies City Day 2020 samen met alle andere evenementen tot eind juni afgelast Dirk Selis

20 maart 2020

16u16 0 Sint-Truiden Vrijdag 15 mei stond bij alle Truiense handelaars aangekruist als de dag waarop duizenden dames uit Sint-Truiden en ver daarbuiten zouden komen shoppen tijdens de Ladies City Day. Vrijdagvoormiddag werd beslist om het evenement, samen met alle andere evenementen tot eind juni af te gelasten.

“Verschillende organisaties in onze stad werken reeds geruime tijd aan evenementen die deze lente in onze stad georganiseerd zullen worden”, vertelt schepen van middenstand en evenementen Jos Pierard. “We willen nu vermijden dat er onnodige kosten worden gemaakt en dat vrijwilligers te veel tijd steken in evenementen die uiteindelijk niet kunnen doorgaan. We laten veel liever deze evenementen nu al even los om binnenkort onze middelen, en frisse energie in te zetten voor andere, kleinschaligere initiatieven waaraan onze stad en haar inwoners ongetwijfeld nood zal hebben.”

Opdoffer

“Uiteraard is dit opnieuw een opdoffer voor alle ondernemers in onze stad”, zegt Philip Bronckaerts, voorzitter van middenstandsorganisatie VZW Trud’Or. “Ladies City Day is een van de meest succesvolle evenementen van Shop & The City en staat al vele jaren garant voor een topverkoop. Maar de handelaars zien natuurlijk ook de ernst van de situatie. Iedereen is ervan overtuigd dat we nu beter even kunnen afwachten om binnenkort uit te pakken met een gerichte campagne of een gezellig evenement op het juiste moment en aangepast aan het gevoel dat dan heerst bij onze klanten.”