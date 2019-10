Laat je zondag verrassen door meer dan 50 Limburgse bedrijven tijdens de Voka Open Bedrijvendag Dirk Selis

03 oktober 2019

18u03 0 Sint-Truiden Komende zondag kan je bij 54 Limburgse deelnemers van Voka Open Bedrijvendag eens achter de fabrieks- of kantoormuren komen gluren. Het jaarthema is dit keer ‘Groen: duurzaam ondernemen’. Zo kan je onder meer langs drie fietsroutes de Limburgse ondernemingen leren kennen. “De maatschappelijke impact van ondernemingen is niet onbelangrijk. Zondag tonen ze hoe zij hun steentje bijdragen aan een duurzame samenleving”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg.

Voor de 29ste editie krijgen honderdduizenden bezoekers opnieuw de unieke kans om te ontdekken hoe hun favoriete producten gemaakt worden, hoe ondernemers te werk gaan, waar hun buur werkt – en dat helemaal gratis.

Fietshotspots

Verspreid over Vlaanderen bevinden zich ook elf hotspots. Dat zijn steden of regio’s waar heel wat deelnemende bedrijven samen de deuren openen. In Limburg vind je die hotspots in Bilzen en Halen. Nieuw dit jaar is ook de Fietshotspot. Je fietst er langs bedrijven die een link hebben met de tweewieler en bekijkt er het fietsuniversum vanuit een ander standpunt. Er lopen twee fietsroutes, een recreatieve en een cyclosportieve, door die hotspot. Daarnaast kan je ook de Haspengouw-route fietsen. Die start aan het Huis van de Limburgse Ondernemer en brengt je in een lus van 45 kilometer langs de mooiste plekjes van de fruitstreek.

Vijf blikvangers

Het mekka van de drone-industrie bevindt zich middenin de uitgestrekte Limburgse fruitstreek. Kom ontdekken wat DronePort als gloednieuwe bedrijvencampus en incubator voor bemande en onbemande luchtvaart in Sint-Truiden te bieden heeft op vlak van innovatie, opleidingen en testgebieden.

Bij Brouwerij Anders! in Halen doen ze het, nu ja, anders! Ze zijn uitgerust met de modernste brouwtechnologieën en gespecialiseerd in het brouwen van unieke en op maat gemaakte bieren. Van traditionele Belgische bieren gebrouwen met respect voor het vak tot experimentele bieren die het bierlandschap op z’n kop zetten.

‘Carglass herstelt, Carglass vervangt’ klinkt ons allemaal bekend in de oren, maar hoe gaat het er precies aan toe bij de internationale specialist in autoruiten? Met zijn 43.000 m² aan opslagruimte is het Carglass® European Distribution Center in Bilzen het grootste magazijn voor autoruiten ter wereld. Kom hier te weten hoe ze vanuit één distributiecentrum in totaal elf Europese landen bevoorraden. Inschrijving is verplicht via carglass.openbedrijvendag.be.

NAQI NV in Halen is al meer dan dertig jaar een toonaangevende Belgische fabrikant van preventieve en postoperatieve huidverzorgingsproducten. Je kijkt er binnen in het zenuwcentrum waar nieuwe formules worden gecreëerd en getest. NAQI NV maakt ook deel uit van de Fietshotspot in Limburg, je komt er te weten welke producten de beste verzorging verzekeren voor sporters en bovenal wielrenners.

Bij Bioracer in Tessenderlo leer je alles over speedwear: sportkledij die je sneller maakt. Ze zijn een van de weinige producenten van wielermateriaal die nog steeds de volledige controle over het productieproces uitoefenen. Je kan er je eigen ontwerp op maat laten maken voor de perfecte pasvorm. Bioracer maakt deel uit van de Fietshotspot in Limburg.