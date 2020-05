Kurt Gielen van Invito staat met het water aan de lippen: “Ik zie de toekomst heel zwart in en weet echt niet hoe ik hier ga uitgeraken” Dirk Selis

01 mei 2020

15u12 1 Sint-Truiden Nu het aantal Corona-besmettingen in Sint-Truiden daalt, komen de eerste economische slachtoffers te voorschijn. Zo trekt Kurt Gielen van de Truiense interieurzaak Invito alvast aan de alarmbel. “Ik zie de toekomst heel zwart in en weet echt niet hoe ik hier ga uitgeraken”

Kurt Gielen werkt overdag deeltijds als ambtenaar maar in zijn vrije tijd werkt hij in zijn decoratie en interieurzaak Invito. “We zijn al meer dan 9 jaren open en onze zaak liep tot voor de Corona-crisis niet slecht. We realiseerden steeds meer grotere projecten en specialiseerden ons in gordijnen en raamdecoratie. De laatste tijd kregen we goede respons en de mond-aan-mondreclame deed zijn werk. Het was niet altijd makkelijk om in die 9 jaren handel te drijven. We kenden sowieso hobbelige opstartjaren en de laatste jaren hebben we veel hinder en last gehad van de wegenwerken in het centrum van Sint-Truiden. Maar wat er zich nu voordoet... Een catastrofe is nog zacht uitgedrukt”, zucht Gielen.

Volledig uit de boot

“Midden maart besliste de veiligheidsraad om de winkels te sluiten, een beslissing waar ik volledig achter sta om ons te beschermen tegen het verschrikkelijke Coronavirus”, gaat Gielen verder. “Helaas ben ik er enorm door afgestraft en val ik volledig uit de boot voor om het even welke premie of steun om me hier een beetje doorheen te helpen. Men oordeelt dat ik in bijberoep mijn winkel uitbaat en dus kom ik voor geen enkele maatregel in aanmerking. Ofwel omdat men oordeelt dat ik het niet nodig heb omdat ik al meer dan 80 % werk in hoofdberoep, ofwel omdat ik niet een bepaald bedrag verdiende in het verleden en ik geen bijdragen genoeg betaalde alsof ik wel zelfstandige was in hoofdberoep. Pure Kafka als je het mij vraagt. Maar ondertussen lopen mijn kosten wel verder. Ik betaal meer dan 1500 € huur per maand. Mijn leningen lopen verder. Telefoon, water, internet, elektriciteit lopen op tot minstens 400 € per maand. Ik heb mijn collecties aangekocht, die nu liggen stof te verzamelen. Ik kan tot op vandaag nergens aankloppen. Mijn winkel heb ik ook moeten sluiten, net zoals alle echte zelfstandigen in hoofdberoep. Zij krijgen over het algemeen wel 4000 € en ik krijg niets. Ik zie het heel zwart in en weet echt niet hoe ik hier ga uitgeraken. Ik lig ‘s nachts echt wakker.”

Realiteit is anders dan theorie

“We hebben de voorbije weken al heel wat vragen gekregen van bijberoepers die uit de boot vielen van de voorziene steunmaatregelen in het kader van corona”, reageert Ingrid Nenczl van Unizo Limburg. “De hinderpremie van 4.000 euro was er bijvoorbeeld alleen maar voor ‘bijberoepers’ die evenveel sociale bijdragen als een hoofdberoeper betaalden, het crisis-overbruggingsrecht ook. Feit is wel dat er voor de maatregelen voor bijberoepers gekeken wordt naar de betaalde sociale bijdragen. De overheid kan in deze maatregelen enkel uitgaan van de inkomsten, de betaalde sociale bijdragen en het % werktijd als werknemer. Lopende uitgaven, kosten en gedane investeringen worden daarbij niet in rekening genomen. Bij de ondernemers die een premie krijgen gebeurt dat trouwens ook niet: de hinderpremie van 4.000 euro is dezelfde voor iemand met een pand van 100 m² als voor een ondernemer met een pand van 2.500 m². Dat is dus de theorie. Het verhaal van Kurt toont wel de realiteit, die niet altijd te vatten is in een beperkt aantal indicatoren.”