Kunstwerk van Tom Herck gestolen in kerk in Nice: "Holy Cow blijft na drie jaar blijkbaar mensen schofferen” Marco Mariotti

30 september 2020

11u27 2 Sint-Truiden Kunstenaar Tom Herck kreeg vanmorgen slecht nieuws vanuit het Franse Nice. Er hing een doek van hem op 8 meter hoogte in een kerk met het Holy Cow-verhaal in verwerkt, maar dieven gingen er meer aan de haal. “Blijkbaar blijft het mensen schofferen", zegt Herck. Kunstenaar Tom Herck kreeg vanmorgen slecht nieuws vanuit het Franse Nice. Er hing een doek van hem op 8 meter hoogte in een kerk met het Holy Cow-verhaal in verwerkt, maar dieven gingen er meer aan de haal. “Blijkbaar blijft het mensen schofferen", zegt Herck. Dé bewuste koe die in 2017 een storm van protest deed losbarsten , wordt volgende maand na drie jaar weer tentoongesteld in Damme.

Herck mocht via een groepsexpositie een lang doek op acht meter hoogte hangen in een kerk in Nice. Het veelbesproken Holy Cow-verhaal - waarin hij het systeem van vlees- en melkproductie wilde aankaarten - werd het thema. Ook de controverse die volgde, werd in beeld gebracht en was te zien. Maar niet iedereen was blijkbaar opgezet met het werk. “Ik kreeg vanmorgen een bericht van curator Alain Jacquet met de melding dat mijn kunstwerk is gestolen", zegt Herck.

De pastoor in Nice had het ‘s morgens vastgesteld. Vermoedelijk gaat om een reactie uit fanatieke religieuze hoek. “Ik vind het een spijtige zaak. Dingen stelen blijft onbegrijpelijk. Ik had het ook niet zien aankomen, want het hing er tenslotte al even. Maar dit is zeker niet ok. Wellicht zal een gerechtelijk onderzoek volgen.”

Na drie jaar

De bewuste koe lokte destijds al heel wat controverse uit, met vandalisme, brandstichting en bedreiging aan het adres van de kunstenaar. Zes arrestaties uit extreemrechts en fanatiek religieuze hoek volgden. “Ik heb heel mijn werk nadien ondergebracht op een geheime locatie buiten Limburg. Maar binnenkort zal alles weer tentoon worden gesteld in Damme, na drie jaar stilte. Dit keer niet in een religieus gebouw, hoewel ik de mogelijkheid had om een kapel te gebruiken. Holy Cow zal nu hangen in een strakke ruimte, waarin het meer als artefact zal dienen, geïnspireerd door de vandalen van destijds én ook gelinkt aan het thema van de expositie. ”

Holy Cow van Herck zal na drie jaar weer te zien zijn op het stadsfestival van Damme met het thema ‘Beestig?’ van 23 oktober tot 13 december.