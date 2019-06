Kunstwerk uit fruitbomen op dak van Helshoven biedt verbluffend panorama over Haspengouw Dirk Selis

26 juni 2019

17u28 0 Sint-Truiden Aan de Galg, op het hoogste punt van Helshoven, kunnen voorbijgangers vanaf nu genieten van een adembenemend uitzicht over het fruitlandschap. Haspengouws kunstenaar Frits Jeuris installeerde er een unieke creatie gemaakt van tientallen gekapte fruitbomen uit de omgeving.

Het uitzicht over het Haspengouwse fruitlandschap is een schilderijtje op zich. Wat als je dat nog eens kon bewonderen vanúít een ander kunstwerk? Dat is nu mogelijk, dankzij Frits Jeuris’ nieuwe panoramische kunstwerk dat een unieke uitkijk verleent over de glooiende boomgaarden. Het is naast de abdijtoren, de viersprong in Nieuwenhoven, de Honsberg in Zepperen en het panoramabassin in Velm ook het vijfde panoramapunt langs het routenetwerk van Haspengouw.

Wandel- en fietstoerisme in de lift

“De platformen met bijhorende panoramakijkers zijn enorm populair bij wandelaars en fietsers. Hun aantallen zijn de afgelopen jaren trouwens met zowat 60% toegenomen. Alleen de voorbije zes maanden gingen al zo’n 1.300 fietsroutekaarten en 900 wandelkaarten over de toonbank in ons toerismekantoor. Om deze bezoekers onderweg te blijven boeien, investeren wij in sfeer en beleving. De panoramakijkers zijn daar een voorbeeld van”, vertelt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

Little Cherry Virus

“Het jongste platform biedt nog een tikje meer”, vervolgt schepen van Toerisme Hilde Vautmans. “Het is ingebed in ‘Helsh(ea)ven’, een kunstwerk uit hout van 90 hoogstamkersenbomen van 50 jaar oud. Die vielen eind 2016 ten prooi aan het Little Cherry Virus, een besmettelijke plantenziekte die te kleine vruchten bij kersen veroorzaakt. Nu krijgen de gekapte bomen een tweede leven. Het werk symboliseert het dynamische landschap van Haspengouw”, duidt schepen van Cultuur Jurgen Reniers. “Dat kan je ook zien als je op het platform staat. In de 19de en 20ste eeuw groeiden de weides voor het vee uit tot uitgestrekte hoogstamboomgaarden. In de jaren ’60 moesten deze typerende boomgaarden grotendeels plaatsmaken voor rendabelere laagstamplantages.”

Hoogstambomen aan beterhand

“Keerzijde van de medaille waren de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en het landschapsuitzicht”, gaat schepen van Toerisme en Fruitteelt Hilde Vautmans verder. “De afgelopen tijd zijn er daarom inspanningen gedaan om de laatste hoogstamboomgaarden te behouden en waar mogelijk uit te breiden. De voorbije tien jaar groeide de oppervlakte in Sint-Truiden zo van 77 tot 79 hectaren. Ook de gekapte bomen in Helshoven zijn intussen trouwens vervangen door nieuwe hoogstamfruitbomen. Vanuit ‘Helsh(ea)ven’ heb je er een uniek uitzicht op. Het Regionaal Landschap heeft de afgelopen drie jaar daarom samen met meer dan 250 boomgaardeigenaren 2.257 nieuwe hoogstamfruitbomen aangeplant en minstens 3.000 oude bomen kregen een onderhoudsbeurt (in totaal goed voor ruim 240 hectaren hoogstamgaarden die hersteld werden in Haspengouw). Via het digitaal platform goedgeplukt.be registreerden zich al meer dan 1.000 personen, zowel zoekers als aanbieders van hoogstamfruit.” besluit Vautmans.